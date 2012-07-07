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Предположительная причина ЧП на подстанции во Владивостоке - короткое замыкание
ВЛАДИВОСТОК, 6 июля, ZRPRESS. Врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров взял под личный контроль расследование причин аварии на электроподстанции «Волна» во Владивостоке.
Напомним, что 6 июля в 11 часов утра во время проведения профилактических работ на подстанции «Волна-2» на улице Русской, 75в произошла авария, в результате которой было прервано электроснабжение части Владивостока. Сотрудник, производивший работы, 1966 г. р., с сильнейшими ожогами был госпитализирован в Краевой ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии.
После известия о ЧП Сергей Сидоров незамедлительно отправился на подстанцию, где произошла авария. Об обстоятельствах аварии ему доложили главный инженер подстанции и лица, ответственные за технику безопасности при производстве подобных работ. Кроме того, Сергея Сидорова проинформировали о ходе работ по восстановлению энергоснабжения Владивостока. Энергоснабжение было восстановлено в 13.25.
Осмотрев место происшествия, Сергей Сидоров потребовал у начальника отдела охраны труда «Магистральных электрических сетей» ФСК ЕЭС» Вячеслава Савельева детального отчета о расследовании причин аварии на подстанции. Врио первого вице-губернатора заявил, что берет расследование под свой личный контроль.
В ГУ МЧС по ПК предположительной причиной возгорания называют короткое замыкание.
«Золотой Рог».
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