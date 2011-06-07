Бывший милицейский чиновник предстанет перед судом за вымогательство

Дальневосточное следственное управление на транспорте направило в суд дело бывшего начальника криминальной милиции ЛУВД на транспорте Виктора ПРОКОПЧУКА, обвиняемого в незаконном получении от коммерсанта более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного получения, в особо крупном размере). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет, сообщила представитель управления на транспорте СК РФ Наталья САЛКИНА. Она уточнила, что обвиняемый ушел на пенсию сразу после возбуждения против него уголовного дела.

В мае 2010 года сотрудники Приморского ЛУВД при осмотре судна в порту Владивосток обнаружили шесть автомобилей, ввезенных из-за границы под видом запчастей. Прокопчук связался с владельцем судна и потребовал от него вознаграждение в $30 тыс., угрожая задержать судно, и по $5 тыс. за каждый заход судна в порт. При этом он не обладал полномочиями задерживать судно, поэтому дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество), а не ст. 290 УК РФ (взятка).

В общей сложности от коммерсанта Прокопчук получил $40 тыс. (1 211 487 руб.). В июне 2010 года при передаче очередных $5 тыс. он был задержан с поличным. У него в сумке были обнаружены семь патронов, поэтому Прокопчуку предъявлено обвинение по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение боеприпасов).