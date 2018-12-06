www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние

06 Декабря 2018, 08:23 | Владивосток

Казалось бы, причем тут Украина…

Ракетный эсминец США McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

По ее словам, пишут РИА «Новости», этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

Макмарр заявила, что США будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право. "Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — подчеркнула Макмарр.

В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают эту территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.

Эсминец McCampbell относится к классу "Arleigh Burke". Главным его вооружением являются крылатые ракеты Tomahawk. Это основной корабль такого типа в ВМС США, всего с 1988 года их было построено более 60.

Комментарием российский военных агентство РИА Новости к настоящему моменту не располагает.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: США  ТОФ  крым  черное море  ВМФ  база  азовское море  эсминец 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru