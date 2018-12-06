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Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
Казалось бы, причем тут Украина…
Ракетный эсминец США McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.
По ее словам, пишут РИА «Новости», этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.
Макмарр заявила, что США будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право. "Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — подчеркнула Макмарр.
В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают эту территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.
Эсминец McCampbell относится к классу "Arleigh Burke". Главным его вооружением являются крылатые ракеты Tomahawk. Это основной корабль такого типа в ВМС США, всего с 1988 года их было построено более 60.
Комментарием российский военных агентство РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
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