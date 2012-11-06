Во Владивостоке задержаны преступники, напавшие на женщину-таксистку

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке 4 ноября около 3 часов ночи, проезжая мимо остановки общественного транспорта «Спортивная», таксистка увидела небольшую компанию молодых людей, которые голосовали. Четверо парней попросили подвезти их до ул. Нейбута. 40 летняя жительница Владивостока, имея личную автомашину, ежедневно подрабатывала частным извозом.

Подъехав к указанному дому, водительница остановилась и стала ждать, когда с ней расплатятся, но вместо денег, один из пассажиров накинул на ее шею ремень безопасности и стал душить. Женщина потеряла сознание. Тогда молодые люди, отогнали автомашину в неприметное место, из дамской сумки вытащили кошелек пострадавшей, в надежде, что там есть деньги, и несколько раз ударили ее по голове камнем.

У женщины в сумочке лежал листочек с кодом банковской карты, который и помог грабителям снять последние деньги пострадавшей.

Женщина чудом осталась жива. И даже смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Сотрудники больницы сообщили о происшествии в полицию. Несмотря на серьезные травмы, (ушиб головного мозга, контузия правого глаза, и многочисленные ушибы и раны головы) женщина смогла четко описать приметы нападавших.

Грамотные действия оперативно–следственной группы, слаженная работа уголовного розыска и участковых уполномоченных, а также комплекс розыскных мер, смогли в кратчайшие сроки установить личности грабителей и задержать преступников. Ими оказались молодые люди от 18 до 25 лет, нигде не работающие, регулярно злоупотребляющие спиртными напитками.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ «Разбой». Им грозит лишение свободы до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Владивостоку.