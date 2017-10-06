Житель Владивостока столкнул полицейского с лестницы

Приморский краевой суд вынес ему строгий приговор, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В апреле 2017 года в дежурную часть отдела полиции Первомайского района Владивостоку поступило сообщение жителя одного из жилых домов на улице Беляева о нарушении общественного порядка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

«На законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка, 23-летний фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал агрессивно: он устроил дебош, в результате которого ударил одного из сотрудников патрульно-постовой службы, после чего столкнул его с лестницы. В результате нападения пострадавший получил травму», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту следственными органами следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 318 УК РФ, применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Были проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

На днях Приморский краевой суд признал подсудимого виновным в нападении на полицейского и назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.