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Во Владивостоке полиция изъяла крупную партию рыбы
Откуда поступила рабы на склад – неизвестно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В краевой столице сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Россельхознадзор выявили факт хранения на территории склада по улице Татарская замороженной рыбной продукции (кеты, корюшки и мойвы) без надлежащей документации. Всего было изъято более 43 тонн продукции, стоимость которой превышает 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Хранение рыбной продукции не соответствует требованиям санитарных норм и нормативных документов, удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, осуществляется с нарушением ветеринарного законодательства страны. В ходе осмотра морозильной камеры полицейскими обнаружены и изъяты бумажные мешки и картонные коробки с замороженной рыбой в ассортименте», - рассказали в пресс-службе краевой полиции.
По данному факту проводится проверка. Возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8, а также ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
После проведения экспертизы в управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору и получения соответствующих заключений о недоброкачественности продукции, предпринимателя ждет административное наказание в виде штрафа. В дальнейшем продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована.
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