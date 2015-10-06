Во Владивостоке без предупреждения перекрыли оживленную дорогу в центре города (Фото)

Только недавно жители Владивостока отмучились – закрытая больше чем на месяц дорога в районе Красного Знамени,10, ведущая от Дальпресса к Тополиной Алее, снова открылась. Однако сегодня утром их снова ждал сюрприз – дорогу перегородили несколько строительных автомобилей.

На въезде не стоит знак «проезд запрещен», поэтому автомобили едут по привычному маршруту, а потом сдают задом создавая угрозу столкновения с другими автомобилями. Припарковаться также не получится, так как с обеих сторон автомобили припаркованы по максимуму.

Пытающихся припарковаться возле частных домов также ждет неприятный сюрприз. Жители покосившихся лачуг яростно пинают припаркованные возле их «вил» авто с требованием немедленно убрать.

Некоторые смельчаки умудряются припарковаться с обратной стороны дороги, не гнушаясь проездом по встречке.

На 16.30 дня дорога все еще остается перекрытой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.