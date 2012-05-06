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Во Владивостоке станет меньше автостоянок
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая, ZRPRESS. На минувшей неделе Ленинским и Первореченским районными судами г. Владивостока удовлетворены исковые требования прокурора города об освобождении самовольно занятых земельных участков.
По решению суда на индивидуальных предпринимателей возложена обязанность освободить три самовольно занятых земельных участка, расположенные на территории Владивостока: в районе ул. Черняховского, д. 12 (участок площадью около 300 кв. м, используемый под автостоянку), в районе ул. Выселковой, д. 54 (участок площадью более 1 300 кв. м) и в районе ул. Выселковой, д. 30 (участок площадью более 450 кв. м, на котором находится используемая для общественного питания временная постройка).
Кроме этого, по постановлениям прокурора, индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) в виде штрафа, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
«Золотой Рог».
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