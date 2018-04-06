На судебное заседание по делу Пушкарёва привели служебную собаку

Экс-мэр недоумевает: какие угрозы заставили сделать это?

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях, где рассказал о новых странностях, которые творятся в судебном заседании по его делу, а также по делу брата Андрея и экс-главы МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова:

«3 апреля прошло очередное рассмотрение дела в Тверском суде. В этот раз с нами на заседании была служебная овчарка :)

Уже традиционно мы с защитой обращаем внимание суда на многочисленные нарушения со стороны обвинения. Так например, в материалах дела присутствуют сведения по счетам в банках, которые по закону могут быть выданы только на основании судебного решения. Но ни судебных решений, ни элементарных запросов нет. Получается, что они не могут быть использованы в качестве доказательств. Меня не смущает оглашение этих сведений, и я настроен максимально открыто. Но, как говорится, сам факт... :)

Такие вещи, как несовпадение нумерации страниц или полное отсутствие в трёх томах (11,12,13) каких-либо документов, имеющих отношение к делу, уже не удивляют. Я даже с некоторым интересом жду новой абракадабры от обвинения.

«Я склонен думать, гражданин судья,

Что прокурор сегодня был поддавши,

Ведь нападавшим вовсе не был я,

А я, скорее, даже пострадавший.»