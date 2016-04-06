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Из Владивостока незаконно перевели за границу семь млрд рублей

06 Апреля 2016, 16:18 | Владивосток

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», преступники перевели за рубеж семь млрд рублей.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни, в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж генеральным директором одной из компаний Владивостока при содействии других лиц организована фиктивная внешнеэкономическая деятельность.

В рамках этой деятельности был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге. Используя таможенную декларацию на ввозимый товар, в рамках заключенного контракта, на счет иностранной компании были осуществлены платежи на общую сумму 150 миллионов долларов США (семи миллиардов рублей) якобы в счет оплаты за поставленный товар.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что фактически дорогостоящее оборудование в Россию не ввозилось, вместо него были ввезены дешевые дизельные генераторы.

В отношении генерального директора компании мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.­1 УК РФ. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: таможня  ДВТУ  закон 



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Комментарии

  • Псевдоним18:23, 06.04.2016#

    Похоже только в нашей стране такая ***** есть. Что значит незаконно перевёл, незаконно обналичил, незаконно истратил? Да если мои деньги, как хочу так и трачу, пошли все ******. Все нормальные люди в нормальных странах имеют возможность обращаться как угодно со своими деньгами и только в РФ нужно выдумывать хитрые, мутные схемы.

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