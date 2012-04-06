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Во Владивостоке суд оштрафовал китайского капитана за незаконную ловлю рыбы
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, ZRPRESS. Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор капитану иностранного рыбопромыслового судна. Ло Чхаокэ осужден за разработку природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой без соответствующего разрешения ч. 2 ст. 253 УК РФ).
По данным следствия, капитан судна "Лу Хай Юй 6038" (флаг - КНР, порт приписки - Шидао), разрабатывал водные биологические ресурсы исключительной экономической зоны РФ, не имея на то специального разрешения. Так, в октябре 2011 года в подзоне Приморье северо-восточного побережья Японского моря Нарушитель выловил в Приморье более 26 тысяч особей тихоокеанского кальмара, около семи тысяч особей дальневосточной сардины, 12 особей восточного тунца, 33 особи тихоокеанского лосося. В результате преступной деятельности он причинил морским биологическим ресурсам Российской Федерации крупный ущерб в размере 369 тыс. 344 рубля.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание (с учетом добровольного возмещения причиненного экологического ущерба) в виде штрафа в размере 120 тыс. руб.
Незаконно выловленные кальмары и рыба переданы управлению Росимущества по Приморскому краю для реализации, а кета в количестве 31 особи уничтожена, сообщила «ЗР» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
«Золотой Рог».
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