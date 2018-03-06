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Игорю Пушкареву отказались разъяснять, в чем его обвиняют
Экс-мэр Владивостока на своих страницах в соцсетях поделился подробностями судебного процесса
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев рассказал в соцсетях подробности первого заседания суда по его делу, делу его брата Андрея и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, которое прошло в конце февраля в столице. Деловая газета «Золотой Рог» публикует пост Игоря Пушкарева полностью в авторской редакции.
«На первом заседании которое прошло 27 февраля началось рассмотрение нашего дела по существу. Порядок, установленный уголовно-процессуальным кодексом, предполагает, что всё начинается с оглашения обвинения и обвинение высказалось. Услышанное в зале суда обвинение мы получили на бумаге еще полгода назад. У нас была возможность ознакомиться с ним и изучить. Зачитанный прокурором в суде текст обвинения был лишь с некоторыми сокращениями, но многократными повторениями (извините за каламбур). Но, как оказалось, оглашение обвинения совсем не означает, что вы услышите суть обвинения. Так и у нас, нам с защитой не понятно в чем меня обвиняют и от чего нам надо защищаться. Это кажется абсурдом, но я постараюсь объяснить.
Меня обвиняют по трём статьям.
Первая ст. 204 - коммерческий подкуп: по версии обвинения я подкупил директора МУПа Лушникова, чтобы он покупал по якобы завышенным ценам стройматериалы в компании «Востокцемент», возглавляет которую мой брат Андрей;
Вторая ст. 285 - злоупотребление полномочиям: якобы я использовал свои полномочия главы города, чтобы МУП выигрывал контракты на ремонт, строительство и обслуживание дорог города, чтобы потом МУП покупал материалы по якобы завышенной цене;
Третья ст. 290 - взятка: имеется в виду, что я получил взятку от моего брата Андрея за то чтобы МУП покупал по «завышенной» цене стройматериалы в компании «Востокцемент». Таким образом МУПу нанесён ущерб, а «Востокцемент» получил выгоду.
Проще говоря, по версии следствия, я своими действиями причинил ущерб МУПу и получил взятку, чтобы «Востокцемент» получил выгоду. Причинение ущерба - это преступление. Без ущерба - нет состава преступления. Ущерб может быть материальным, моральным, а так же ущерб деловой репутации. Но все дело в том, что МУПу не причинён ущерб. МУП получил бесплатно материалы (асфальт, бетон, щебень и тд.) на сумму свыше 963 млн. руб. А далее, предприятием были оплачены все налоги, (в том числе налог на прибыль), МУП выполнил все обязательства по договорам перед городом, другими поставщиками, перед своими работниками и даже закрыл те долги, которые были у МУПа до 2008 года, до того как я стал главой города. То есть, никакого ущерба нет, а значит и нет состава преступления, а значит и нечего предъявить мне в качестве обвинения. Вот почему мы просили и просим сначала следствие, а теперь прокуратуру разъяснить суть обвинения, сказать в чём меня обвиняют. Факт отсутствия ущерба игнорируется - его как будто нет. Как можно украсть не получив, а отдав? Может быть Вам понятно? Я не могу получить ответ на этот вопрос уже 21 месяц.
Моя защита и я хотим знать в чем же заключается моя вина и каким образом и кому причинен ущерб. От чего нам защищаться? Мы задали эти вопросы на заседании, чтобы и суд обратил на это внимание. Но по версии обвинения, требуя ответы на эти вопросы я злоупотребляю своими правами…».
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