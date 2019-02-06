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Еще один независимый эксперт в суде не увидел в деле экс-мэра Владивостока никакого криминала
Соотношение экспертных заключений сейчас 1:4 в пользу Игоря Пушкарёва
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в соцсетях очередной пост.
«На очереди ещё один сказ об экспертизе экспертизы Приморского РЦЦС :-) Откровенно говоря, я восхищен всеми выступающими в суде независимыми экспертами и исследованиями, которые они проделали. Эти люди - настоящие профессионалы своего дела. Ни один вопрос гособвинения не поставил их в тупик, не выбил из колеи, потому что все они уверенно ориентируются в своих трудах и в сфере своей деятельности. Всем им я выражаю своё глубокое уважение, благодарность за проделанную работу и за стойкость, терпение и самообладание, проявленные в суде.
Сегодняшний эксперт работает в области сметного ценообразования более 25 лет. В 1993 году он возглавил Санкт-Петербургский региональный центр по ценообразованию в строительстве (аналог Приморского РЦЦС). Является главным редактором общероссийского ежемесячного издания «Сметные цены в строительстве» (аналога приморского издания «Смета»). Ему был отправлен адвокатский запрос и заключение Приморского РЦСС с целью исследования.
Эксперт является руководителем Санкт-Петербургского РЦЦС с момента его образования. Он объяснил какими методическими указаниями регламентируются разработки и применение в РФ каталогов сметных цен, использованных экспертами РЦЦС для своей работы, с какой целью издают сметные справочники и где их применяют.
По его словам, цены которые содержатся в каталоге «Смета», на основании которого эксперты РЦЦС делали свое заключение, не являются рыночными. Это расчетные цены, предназначенные для определения начальной цены контракта на строительные работы, в которые (в том числе) входят строительные материалы. И эти цены используются исключительно для определения СМЕТНОЙ стоимости стройматериалов. Применение их для расчетов между производителями, поставщиками строительных материалов и подрядными организациями абсолютно не предусмотрено. Этого не может быть ещё и потому, что сфера продажи и производства строительных материалов не относится к сфере государственного урегулирования цен. Нет никаких обязательств покупать по сметным ценам стройматериалы. А в цепочке производитель - поставщик стройматериала - подрядная организация - государство не имеет право вмешиваться. Производство - это хозяйственная деятельность предприятия, а цены регулируются рынком.
Справочники типа «Смета» выпускаются в 63 субъектах РФ, в том числе в Приморском крае. По своей структуре эти сборники очень похожи. Единственное отличие, которое, так сказать, удивило, независимого эксперта из Санкт-Петербурга, заключается в том, что в сборниках Приморского РЦЦС отсутствует одна важная графа - оптовые цены. И дело вот в чём. Сметная цена отличается от отпускной оптовой цены и от той цены, по которой продает предприятие в большую сторону, потому что для её расчёта в неё включаются складские расходы, затраты на транспорт и пр. (в основном это транспортные затраты). Обе цены даются в справочниках, для того чтобы была возможность посчитать транспортные расходы для конкретной стройки. Без наличия отпускных цен производителя посчитать сметную цену невозможно, потому что сметная цена при разработке данных сборников формируется на основе отпускной цены. А значит, составители сборников Приморской РЦЦС должны были взять отпускные цены, добавить к ним транспортные растраты и тем самым получить оптовую сметную цену. Эти действия для специалистов РЦЦС любого из 63 регионов нашей страны очевидны и обязательны. Но, как видно, не для приморских горе-экспертов.
Говоря о применении сметных цен, независимый эксперт отметил, что, имея сметную цену, подрядчик не может прийти с ней на завод и сказать: мол, мне администрация края установила цены на работы, ну-ка, продайте мне асфальт по такой-то цене. Потому что расчеты РЦЦС не могут применяться как реальные цены, а сфера прямого государственного регулирования цен строго ограничена.
Сравнивая сметные и реальные цены стоит обратить внимание, что их разброс может быть очень большой. И это не 5-10%, по отдельным позициями разница может быть в разы. Поэтому применение сметных цен для определения завышения цен на продукцию (как в случае экспертизы Приморского РЦЦС) абсолютно не корректно.
Опять же, в методиках расчетов сметных цен, цены приводятся без учета НДС. Работая в этой области четверть века, независимый эксперт ни разу не встречал каталогов в которых бы приводилась цена с НДС. При определении сметной стоимости строительства, НДС начисляется в конце сводного сметного расчета и исчисляется от общей стоимости работ, которые включают материалы, зарплату и всё остальное. К тому же существуют различные налоговые льготы в сфере строительства и есть организации находящиеся на упрощенной системе налогообложения, для них расчет цены материалов с НДС приведёт к путанице. Методика расчета без НДС фиксирована методическим документом и законодательно. (Напомню эксперты Приморского РЦЦС посчитали «наше завышение» с НДС, что автоматически привело к завышению цены на 18 %).
Ну и немного о том, допустима ли в экспертизе замена. Речь идёт о подмене специалистами РЦЦС цены марки асфальтобетонной смеси В1 на цену марки смеси В2. Независимый эксперт заключил, что если данные цены на искомую марку отсутствуют, заменять её на другую категорически нельзя. Эксперты должны информировать, об отсутствии данных. В нашем случае они дезинформировали, потому как получилось минус 12-23 % от реальной цены (дали цену более дешёвой смеси, сопоставив её с отпускной ценой более дорогой марки смеси).
Таким образом, из-за беспринципности, профессиональной неграмотности (а возможно и специальной подтасовки), заключение «экспертов» РЦЦС послужило одним из оснований для обвинения меня, моего брата Андрея, Лушникова Андрея в преступлении, которого мы не совершали».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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