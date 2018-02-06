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Именем героя-летчика Романа Филипова назовут улицу во Владивостоке
Он представлен к званию Герой России
Именем майора авиации Романа Филипова, героически погибшего в Сирии, могут назвать одну из улиц во Владивостоке, с такой инициативой выступили жители города, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Владивосток был важным городом в биографии летчика. Он начал учебу в воронежской школе № 85, после поступил в Краснодарское высшее авиационное училище, а службу проходил как раз на Дальнем Востоке. За время карьеры Филипов прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи.
Свой высокий класс и летное мастерство Роман Филипов неоднократно подтверждал на практике. В том числе он завоевывал призовые места на конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр.
ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Штурмовик Су-25, управляемый летчиком, был сбит из ПЗРК в небе сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольного террористам, летчик долгое время вел с ними бой. В окружении, будучи раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, офицер подорвал себя гранатой. Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно.
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