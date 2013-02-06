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По подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника поста Первомайский Владивостокской таможни
Следствие возбудило дело против заместителя начальника таможенного поста Первомайский Владивостокской таможни, подозреваемого в получении взятки в 630 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщила официальный представитель дальневосточного СУ на транспорте СКР Наталья САЛКИНА.
Начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей ПАШКО на встрече с коллективом издательской компании "Золотой Рог" сообщил, что меры по противодействию коррупции будут еще более ужесточены. "Мы работаем в этом плане", - заверил генерал-лейтенант таможенной службы.
Первую часть взятки (230 тыс. рублей) фигурант дела получил в начале февраля.
6 февраля при получении оставшихся 400 тыс. рублей таможенник был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Следствие установило, что в конце 2012 года подозреваемый потребовал от руководителя одной из приморских коммерческих организаций передать ему 630 тыс. рублей "за беспрепятственное осуществление фирмой внешнеэкономической деятельности". Сумма взятки была установлена исходя из таксы - $10 тыс. за один контейнер перемещаемого груза.
Сначала предприниматель отказался передавать взятку, тогда заместитель начальника таможенного поста назначал на ввозимый фирмой товар необоснованные меры таможенные контроля, требующие длительного времени для их осуществления.
В результате предприниматель, не желая терпеть убытки, был вынужден согласиться с незаконными требованиями таможенника. В начале февраля этого года подозреваемый уже получил часть суммы оговоренной взятки - 230 тыс. рублей. При передаче остальной части его задержали.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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