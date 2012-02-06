Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сгоревшая часть моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке будет укреплена
Проектировщики моста через Золотой Рог во Владивостоке рекомендуют дополнительно усилить несущие конструкции в месте, где 12 декабря 2011 года произошел серьезный пожар. Такие меры позволят увеличить прочность мостового перехода.
Проведены десятки экспертиз, направленных на то, чтобы установить, насколько строящийся мостовой переход был подвержен влиянию огня и могло ли это привести к необратимым изменениям в конструкции моста. Исследования показали, что конструкции моста не получили значительных повреждений, которые привели бы к конструктивным изменениям или последствиям, опасным для эксплуатации. Но все равно дополнительные укрепления не помешают.
Об этом было заявлено в ходе прошедшего во Владивостоке заседания межведомственной комиссии при главе Минрегиона Викторе БАСАРГИНЕ.
Пока имеются еще не все экспертизы, которые необходимы для всестороннего и объективного расследования причин возникновения возгорания. По мнению МЧС России и СУ СКР по Приморскому краю причиной возгорания является «человеческий фактор» - невнимательность и небрежность представителей одной из подрядных организаций, сотрудники которой занимались демонтажом опалубки на южной стороне строящегося мостового перехода.
Вероятные причины произошедшего – возгорание горючих материалов от источников открытого огня или расплавленных и раскаленных фрагментов срезаемых металлоконструкций в результате проведения огневых работ.
Александр ОГНЕВСКИЙ.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- На строительстве Приморского океанариума разворовали 1,1 млрд рублей
- Во Владивостоке начало суда над известным приморским бизнесменом отложено на неделю
- В Приморье возбуждено дело по факту "откатов" при строительстве океанариума
- Обвиняемый в хищениях при строительстве океанариума во Владивостоке пошел на сделку со следствием
- Чиновник, подозреваемый в хищениях на стройке Приморского океанариума, этапирован в Москву
- По слухам, чиновнику, ответственному за срыв сроков строительства приморского океанариума, грозит, как минимум, СИЗО
- При подготовке саммита АТЭС во Владивостоке украли всего 29 млн рублей
- Арестован экс-директор Дальневосточной дирекции Минрегиона Олег Букалов
- Во Владивостоке полицейский из отдела по борьбе с коррупцией осужден на 2,5 года за мошенничество
- Больница Владивостока, обслуживающая саммит, осталась без чистого белья
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?