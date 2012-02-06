Сгоревшая часть моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке будет укреплена

Проектировщики моста через Золотой Рог во Владивостоке рекомендуют дополнительно усилить несущие конструкции в месте, где 12 декабря 2011 года произошел серьезный пожар. Такие меры позволят увеличить прочность мостового перехода.

Проведены десятки экспертиз, направленных на то, чтобы установить, насколько строящийся мостовой переход был подвержен влиянию огня и могло ли это привести к необратимым изменениям в конструкции моста. Исследования показали, что конструкции моста не получили значительных повреждений, которые привели бы к конструктивным изменениям или последствиям, опасным для эксплуатации. Но все равно дополнительные укрепления не помешают.

Об этом было заявлено в ходе прошедшего во Владивостоке заседания межведомственной комиссии при главе Минрегиона Викторе БАСАРГИНЕ.

Пока имеются еще не все экспертизы, которые необходимы для всестороннего и объективного расследования причин возникновения возгорания. По мнению МЧС России и СУ СКР по Приморскому краю причиной возгорания является «человеческий фактор» - невнимательность и небрежность представителей одной из подрядных организаций, сотрудники которой занимались демонтажом опалубки на южной стороне строящегося мостового перехода.

Вероятные причины произошедшего – возгорание горючих материалов от источников открытого огня или расплавленных и раскаленных фрагментов срезаемых металлоконструкций в результате проведения огневых работ.

Александр ОГНЕВСКИЙ.

«Золотой Рог».