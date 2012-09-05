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В Партизанске полицейские раскрыли квартирную кражу
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. За помощью в органы внутренних дел обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что в течение суток отсутствовала дома. Вернувшись, хозяйка квартиры обнаружила на входной двери следы взлома: неизвестный злоумышленник, выбив дверной замок, проник внутрь и похитил сотовый телефон марки «Самсунг».
Потерпевшая изрядно удивилась, когда по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ее знакомую – 24-летнюю жительницу Партизанска. Девушка призналась, что воспользовалась отсутствием приятельницы, проникла в ее жилище и завладела средством связи. Мобильный был обнаружен, изъят и возвращен потерпевшей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Статья 158 УК РФ за тайное хищение чужого имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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