В Партизанске полицейские раскрыли квартирную кражу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. За помощью в органы внутренних дел обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что в течение суток отсутствовала дома. Вернувшись, хозяйка квартиры обнаружила на входной двери следы взлома: неизвестный злоумышленник, выбив дверной замок, проник внутрь и похитил сотовый телефон марки «Самсунг».

Потерпевшая изрядно удивилась, когда по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ее знакомую – 24-летнюю жительницу Партизанска. Девушка призналась, что воспользовалась отсутствием приятельницы, проникла в ее жилище и завладела средством связи. Мобильный был обнаружен, изъят и возвращен потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Статья 158 УК РФ за тайное хищение чужого имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».