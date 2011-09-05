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Компания "Владавиа" озвучила официальную позицию по факту гибели морских котиков
Официальная позиция авиакомпании «Владивосток Авиа»по факту гибели морских котиков в период их перевозки от места отлова, из Южно-Сахалинска во Владивосток.
Напомним, что 30 августа в ряде региональных СМИ появилось сообщение о том, что транспортная прокуратура Приморья в ходе проверки установила, что 12 морских котиков, погибших при перелете из Южно-Сахалинска во Владивосток, по предварительным данным, стали жертвами высокой температуры в грузовом отделении самолета.
По факту данных публикаций авиакомпания официально заявляет – истинную причину гибели морских котиков еще предстоит выяснить.
Вчера, 1 сентября, в транспортной прокуратуре Приморского края состоялась встреча представителей авиакомпании «Владивосток Авиа» и прокуратуры. Авиакомпанией на встрече были предоставлены все документы по организации перевозки груза воздушным транспортом 29 августа из Южно-Сахалинска во Владивосток, документы, подтверждающие законность данной перевозки, а также результаты расшифровки средств объективного контроля. По предоставленным документам были даны исчерпывающие пояснения.
В частности, документы с фактами и объяснениями должностных лиц сформировали четкое представление о том, что перевозка морских животных осуществлялась и до аэропорта Южно-Сахалинска. Морские котики были доставлены в аэропорт из Поронайского района Сахалинской области, а это в пределах 600 километров от Южно-Сахалинска. Доставка наземным транспортом на такое расстояние может занять порядка 12 часов (или даже больше). В этот день, согласно документам авиационной метеостанции, дневная температура наружного воздуха в Южно-Сахалинске составляла 24 градуса. Только из этих фактов можно уже сделать вывод о том, что перевозка животных по земле и их загрузка в самолет осуществлялись при высоких температурах, что не могло не сказаться отрицательно на их самочувствии. Согласно показаниям средств полетной информации, во время полуторачасового полета температура в багажном отсеке составляла порядка 15-20 градусов, а не «более 30», как это прозвучало в СМИ.
В свете этих обстоятельств вывод о том, что послужило причиной гибели животных делать пока рано.
Служба по связям с общественностью ОАО «Владивосток Авиа».
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