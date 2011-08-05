Депутата Владивостокской гордумы обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Приморского края возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы города Владивостока, генерального директора ОАО «Фармтоп» Дмитрия Сулеева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

Следствием установлено, что депутат вопреки интересам возглавляемой им организации, с целью извлечения выгоды, продал принадлежащие ОАО «Фармтоп» здания котельной и фармацевтической фабрики с пристройками. В результате ОАО «Фармтоп» причинен материальный ущерб в размере свыше 160 млн. рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.