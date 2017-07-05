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Во Владивостоке перед судом предстанет инспектор ДПС
Ее подозревают в хищении 1,3 млн рублей бюджетных денег, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Приморскому краю в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
По мнению следствия, злоумышленница, вступив в сговор с заместителем командира и числящимся старшим инспектором группы этого же батальона, решили путем обмана присвоить бюджетные средства.
В период с октября 2012 по апрель 2014 года ст.инспектор вносила в табели учета рабочего времени и расчеты оплаты труда группы по ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю сведения о якобы выполняющем трудовые функции, однако реально не работавшем в батальоне ГИБДД старшем инспекторе.
Указанными действиями обвиняемая оказала пособничество в хищении бюджетных средств. Всего ущерб составил почти 1 млн 300 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
В отношении иных участников преступной группы уголовные дела уже рассматриваются судом. Иск о возмещении ущерба заявлен в рамках рассмотрения основного дела.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, данные сотрудники уволены из органов внутренних дел в связи с нарушением условий контракта.
Иван КРЫШАН
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