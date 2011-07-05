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"Террористическая" шутка в отеле "Хёнде" будет дорого стоить влюбленному жителю Владивостока
2 июля примерно в 21.45 мужчина 1973 года рождения, проживающий в Владивостоке, находясь на втором этаже отеля «Хёндэ» решил познакомиться с девушкой, однако она данное предложение отклонила, чем обидела настойчивого ухажера. В отместку он подошел к сотрудникам правопорядка и сообщил им о том, что якобы у девушки находится взрывное устройство и она готовит террористический акт.
Мужчина хотел пошутить и не предполагал, что на такие «шутки» сотрудники органов внутренних дел реагируют очень быстро. И когда в здание прибыла специально обученная собака, сотрудники полиции, он сразу признался, что это неправда и что он даже не предполагал, что его слова воспримут всерьёз. Сотрудники полиции расценили данное сообщение как ложное сообщение о готовящемся теракте, после чего «шутник» был благополучно доставлен в ближайший территориальный отдел милиции. Ранее гражданин не судим и даже никогда не привлекался к административной ответственности, вел законопослушный образ жизни, и в силу своего возраста должен был отдавать отчет своим действиям. Однако по закону его «месть» попала под статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», возбуждено уголовное дело и за содеянное отклоненному поклоннику придется ответить в соответствии с законом и решением суда.
Ранее, 6 мая 2011 года, пятнадцатилетний подросток решил пошутить и позвонил в школу-интернат №1 и сказал по телефону, что она заминирована. По данному факту УВД г. Владивостока было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ, а за действия своего сына понесли материальную ответственность его родители.
Согласно ст. 207 УК РФ данные действия наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку через средства массовой информации неоднократно доводилась информация о том, что заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий влечёт за собой уголовную ответственность согласно ст. 207 УК РФ.
Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников милиции, граждане не задумываются и продолжают «шутить» подобным образом и каждый раз оказываясь перед лицом правосудия, говорят, что не подозревали, к каким последствиям приведут их «шутки».
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