Торговля японским алкоголем через Интернет довела жительницу Владивостока до суда

Жительница Владивостока, продававшая алкогольную продукцию без лицензии на сумму более 6 млн рублей по Интернету, пойдет под суд. Об этом газете «Золотой Рог» сообщила старший помощник прокурора по Приморскому краю Елена Телегина.

По версии следствия, незаконная предпринимательская деятельность с целью извлечения дохода в особо крупном размере осуществлялась женщиной в период с октября 2012 по ноябрь 2013 года.

Не являясь индивидуальным предпринимателем, фигурантка дела разместила в сети Интернет рекламное объявление о продаже алкогольной продукции иностранного производства – в основной своей массе японского (ром, коньяк, текила, вино, ликер, джин, вермут, шампанское, бренди), указала стоимость и наименование товаров, а также абонентский номер контактного телефона для связи. При этом обозначила условие для приобретения алкогольной продукции в виде 100% предоплаты, которую потенциальные покупатели должны были перечислить ей на банковскую карту.

Наладив канал сбыта алкогольной продукции лицам, проживающим в других субъектах Российской Федерации, она незаконно реализовывала алкоголь общей стоимостью более 6 млн рублей.

Обвиняемая свою вину признала в полном объеме и в содеянном раскаялась.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.