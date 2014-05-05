В известном баре Владивостока посетителей травили некачественной продукцией

В Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Паб» к административной ответственности обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

31.01.2014 в Роспотребнадзор по Приморскому краю поступило обращение по факту пищевого отравления, связанного с употреблением некачественной пищевой продукции в баре Street Ваr. При проведении осмотра были выявлены нарушения процессам производства, хранения и реализации продукции:

- на хранении в холодильном оборудовании производственного цеха выявлена продукция производства ООО «Фуд Сервис» с истекшим сроком годности - «Колбаски куриные с грибами из мяса птицы рубленые фаршированные охлажденные», «Свиная шея нарезка п/фабрикат, в вакуумной упаковке».

Кроме того, были выявлены нарушения обязательных требований к продукции изготовителем продукции - обществом с ограниченной ответственностью «Паб»:

- в образце пищевой продукции «салат с крабовыми палочками» установлены отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям - обнаружены БГКП (колиформы).

Данные нарушения явились основанием для составления протокола об административном правонарушении и направления материалов дела на рассмотрение в арбитражный суд.

Исследовав материалы административного дела, суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Паб» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



