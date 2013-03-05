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В аэропорту Владивосток Ан-38 сел на рулежную дорожку вместо ВПП
Пилоты самолета Ан-38 хабаровской авиакомпании "Восток" при посадке в аэропорту Владивостока перепутали взлетно-посадочную полосу (ВПП) с рулежной дорожкой. Ан-38 с 4 членами экипажа (2 пилота, 2 техника), без пассажиров на борту, выполнял рейс из Хабаровска во Владивосток. При неустановленной причине самолет в 16.41 по местному времени совершил посадку не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку.
В пресс-службе аэропорта "Золотому Рогу" сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, работа аэропорта не была нарушена.
В отличие от взлетно-посадочной полосы, рулежная дорожка не оборудована для взлета и посадки самолетов, она соединяет элементы летного поля и предназначена для руления и буксировки воздушных судов.
Ан-38 - самолет региональных линий КБ Антонова (Украина). Многоцелевой транспортный самолет, созданный в 1994 году на основе Ан-28. От Ан-28 отличается удлиненным фюзеляжем, более мощными турбовинтовыми двигателями, увеличенной грузоподъемностью, дальностью полета и большим количеством пассажирских мест.
Авиакомпания "Восток" выполняет регулярные авиаперевозки в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, выполняет полеты по заказам Хабаровского территориального центра медицины катастроф, краевого избиркома, экологических проектов и энергетических компаний. Предприятие также осуществляет авиационные работы в Восточном Тиморе и Гаити для ООН. Участвует в предотвращении и ликвидации последствий лесных пожаров.
В настоящее время авиакомпания эксплуатирует самолеты Ан-28 и Ан-38-100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций.
ООО "ЮТэйр-Лизинг" (дочерняя компания ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр") принадлежит 51% акций АК "Восток", КГУП "Недвижимость" (представляет интересы Хабаровского края) - 37,8388%.
"ЮТэйр" входит в число ведущих авиакомпаний РФ и является одним из крупнейших в мире операторов вертолетной техники.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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