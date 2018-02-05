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В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
Спустя 20 месяцев после ареста экс-мэра Владивостока уголовное дело в отношении него, его брата и экс-директора МУПВ «Дороги Владивостока» передано для рассмотрения «по существу»
Спустя 20 месяцев после ареста экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА уголовное дело в отношении него, его брата Андрея ПУШКАРЕВА и экс-директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА передано для рассмотрения «по существу». Процесс начнется в Москве, несмотря на обоснованные возражения защитников обвиняемых, 13 февраля.
Напомним, что ранее адвокаты Игоря Пушкарева просили отменить постановление ВС РФ от 15 ноября 2017 года об изменении территориальной подсудности и направить уголовное дело для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока. Но 18 января 2018 года апелляционная коллегия Верховного суда РФ по уголовным делам оставила упомянутое решение в силе, фактически согласившись с доводами обвинения тем, что судебной системе в Приморье доверять нельзя.
«Пушкарев И.С. в силу занимаемых ранее должностей члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, мэра г. Владивостока обладал и обладает контактами с представителями различных структур власти Приморского края, через подконтрольные средства массовой информации принимает меры по дискредитации следственных органов, что не исключает возможности использования связей с целью влияния на итоговое судебное решение, наличие по делу иных, имеющих существенное значение для правильного разрешения заявленного ходатайства данных, не позволяют сделать однозначный вывод, что позиция судей Приморского края в ходе рассмотрения уголовного дела и установления фактических обстоятельств будет исключительно нейтральной», - говорится в тексте решения суда. Однако согласившись с обвинителями Верховный суд в отношение «ненадежных» по его же мнению приморских судей никаких оргвыводов не сделал. На вопрос как это понимать? никто вразумительно ответить не в состоянии. Высшая судебная инстанция во всеуслышание заявляет, что суду на такой-то территории нельзя доверять и при этом ничего не предпринимает! Как минимум странно. Или для других судебных дел какой суд вполне подходит?
31 января уголовное дело Пушкаревых-Лушникова поступило в Тверской районный суд, который днем позже вынес постановление о назначении судебного заседания. Предварительное слушание по нему намечено на 14.00 по московскому времени 13 февраля. Тем временем защита экс-мэра не оставляет попыток вернуть его дело в столицу Приморья. Как заявили на неделе адвокаты Игоря Пушкарева, решения Верховного суда РФ об изменении территориальной подсудности, вынесенные в ноябре 2017 года и в январе 2018 года, будут обжалованы в президиум ВС.
ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Тверской районный суд за последние годы рассмотрел целый ряд громких дел. В 2017 году наибольший резонанс вызвали приговоры данного суда в отношении участников несанкционированных акций протеста 26 марта и 5 ноября, экс-сенатора от Чечни Умара ДЖАБРАИЛОВА, а также заочный приговор руководителю инвестфонда Hermitage Capital Уильяму БРАУДЕРУ. К слову, приговор Браудеру был вынесен судьей Дмитрием ГОРДЕЕВЫМ, которому теперь «отписано» дело Пушкаревых-Лушникова.
Между тем в сети интернет размещен новый фильм об этом скандальном деле.
Фото PrimaMedia.
Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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