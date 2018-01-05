Игорь Пушкарев уличил генпрокурора России в двойной морали

Экс-мера Владивостока возмутила разная реакция Юрия Чайки на схожие события

Экс-мер Владивостока Игорь Пушкарев на своей старине в соцсети прокомментировал реакцию генерального прокурора страны Юрия Чайки на арест сенатора Сулеймана Керимова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Был удивлён, когда узнал, что Юрий Яковлевич Чайка возмутился решением Франции по поводу ареста сенатора Сулеймана Керимова, - пишет Игорь Пушкарёв. - Как было отмечено в СМИ, Генеральный прокурор РФ сказал, что подобная практика ареста людей с особым статусом даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении не совсем правильная, так как он представляет интересы большой группы людей и является избранным человеком».

В связи с чем экс-мэр напомнил читатетям станицы события 2016 года.

«1 июня 2016 года в мой дом вломились без особого объяснения, арестовали и с заломленными руками этапировали в Москву. Никаких взяток я не брал, опасности не представлял. Зачем в Москву? Зачем в СИЗО? Разве нельзя было оставить под домашним арестом во Владивостоке до выяснения обстоятельств? Как ни крути, но в 2013 году я был всенародно избран на пост главы Владивостока и также представлял интересы всего города. Однако это не помешало представителям силовых структур. Ситуация с сенатором Керимовым показывает насколько абсурдны и жестоки подобные действия. Поэтому нам бы не мешало разобраться с аналогичными проблемами у себя.

Фото Vl.Ru.