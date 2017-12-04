Юбилей за решеткой

Дело Андрея Лушникова: что мы знаем об одном из участников процесса против экс-мэра Владивостока

3 декабря исполняется 35 лет Андрею Лушникову. О нём не так часто вспоминают. Он, словно в тени экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которые последние полтора года выступает флагманом доказательства невиновности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Андрей Лушников в 2012 году возглавил муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». На эту должность требовался грамотный специалист-крепкий хозяйственник.

Андрея Лушникова арестовали в тот же день, когда арестовали и мэра Владивостока Игоря Пушкарева. И его тоже отправили в Москву, показательно, под телекамеру, заломив руки, как опасному преступнику.

Все понимали, что Андрей Лушников мог пойти на сделку со следствием и дать нужные показания против Игоря Пушкарева. Но оказалось, что Андрей Лушников не смог пойти на сделку со своей совестью. Он не дал показаний против человека, который доверил ему серьёзную и важную работу.

Такое нечасто встречается. Вот, в Южно-Сахалинске заканчивается процесс над бывшим губернатором Хорошавиным. По делу проходит несколько человек, в том числе его бывшие подчиненные, а из заседаний суда видно, что почти все они активно сотрудничали со следствием и дали показания против своего бывшего шефа.

Андрей Лушников оказался принципиальным человеком, со своими взглядами на жизнь и крепкой жизненной позицией.

В чем же он сам обвиняется?

По версии следствия, в 2012-2014 годах Пушкарев передал Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. За это Лушников вопреки законным интересам и уставным целям деятельности возглавляемого им предприятия, действуя в интересах Пушкарева и группы компаний «Востокцемент», обеспечил приобретение у входящих в указанную группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог города Владивостока.

Исходя из этого, следствие посчитало, что муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» понесло ущерб, после чего было признано потерпевшим. Однако, в августе этого года представители МУПа заявили, что на самом деле ущерба нет, так как деньги за стройматериалы не были уплачены. Более того, предприятие не находится в тяжёлом состоянии, а напротив, уплачивает налоги на прибыль и не имеет каких-либо претензий ни к Лушникову, ни к братьям Пушкарёвым (о чём стороны неоднократно заявляли в суде).

И, конечно, нужно было постараться, чтобы такое дело не рассматривалось во Владивостоке и не давало повод горожанам после каждого дня судебного заседания спрашивать друг друга: «В чем преступная деятельность фигурантов, если преступления нет»?

Кто такой Андрей Лушников, откуда он взялся?

Андрей Лушников - из приморского посёлка Хороль. Поступил в ДВГТУ на международные отношения и в ДВГУ на английский (институт иностранных языков). Учиться по этим направлениям было непросто и престижно. И сам выбор говорит, что парень ставил перед собой сложные задачи и у него были и амбиции, и трудолюбие, и способности. Закончив университеты, он поступил в Финансовую академию при правительстве страны и получил еще один диплом по специальности «финансы и кредит».

Работал в различных строительных организациях, в том числе и на крупном Владивостокском предприятии по производству железобетонных изделий. Но ему предложили перейти на федеральную стройку в строящийся тогда кампус ДВФУ и он стал зампроректора по развитию кампуса.

Это был период, когда город готовился к проведению Саммита АТЭС и ответственные люди были на расхват. Дороги – одно из самых больных мест нашего города. Часть подрядов на их строительство получали частные компании. Некоторые из них работали хорошо, некоторые так, что и вспоминать стыдно.

Все знают истории с «обманутыми дольщиками», так вот, подобные кампании, нацеленные на то, чтобы получить аванс и исчезнуть, стали появляться и в дорожной сфере. Судиться с ними можно было годами. Но на это времени не было. Городу нужен постоянный серезный партнер по строительству и ремонту дорог и было принято решение создать муниципальное предприятие. И, стоит подчеркнуть, МУП «Дороги Владивостока» был создан мэрией еще до того, как Игорь Пушкарев возглавил город.

Вот как объяснял ситуацию следователю Игорь Пушкарев:

«В период моей деятельности с 2008 по 2016 годы директорами МУПВ «Дороги Владивостока» были разные лица, с которыми у меня сложились исключительно рабочие отношения. Смена руководителей в значительной степени была обусловлена сложным финансовым положением предприятия. Нужен был директор, способный не только вывести предприятие из предбанкротного состояния, но и обеспечить деятельность по качественному и своевременному содержанию и ремонту дорог. Андрей Лушников смог стать эффективным руководителем этого предприятия».

«Дороги Владивостока» изменили ситуацию на этом рынке так же, как и последующее возрождение муниципального автобусного транспорта, закупка новых автобусов повлияла на рынок регулярных дорожных перевозок. И в обоих случаях теряющие прибыль бизнесмены начали жаловаться в антимонопольный комитет, что с ними поступают несправедливо. УФАС следовал букве закона и обращался в правоохранительные органы, мол, нарушается закон «О защите конкуренции». Стоит напомнить, что три следователя один за другим не находили оснований для возбуждения дела, а Арбитражный суд Приморского края подтвердил законность действий администрации города при проведении конкурса на строительство и ремонт дорог.

Аукционы проводились в строгом соответствии с действующим российским, в том числе антимонопольным, законодательством. Для МУПа не создавалось никаких конкурсных преференций. И он не был монополистом: выиграл всего треть подрядов, 135 из 426 закупок.

«При отсутствии средств на ремонт дорог я неоднократно обращался к своим братьям как к руководителям предприятий компании «Востокцемент», с просьбами отпускать МУПу строительные материалы в долг, чтобы обеспечить работу предприятия по исполнению муниципальных контрактов, так как в конечном итоге, я нес личную ответственность за состояние дорог в городе Владивостоке. Особенно это было актуально в период 2010-2012 годов, то есть в период подготовки к проведению саммита стран АТЭС, состоявшегося во Владивостоке в сентябре 2012 года», - отмечал Игорь Пушкарёв на одном из допросов.

Руководители предприятий не намеревались взыскивать задолженность с МУПВ и считали эти бесплатные поставки стройматериалов социально-значимой «нагрузкой» предприятия.

Когда следствию стало понятно, что обвинение братьев Пушкаревых в том, что они нанесли ущерб городу рассыпается, было выдвинуто новое обвинение – взятка. Все деньги, которыми лично распоряжался Игорь Пушкарев, будучи мэром, были определены как возможная взятка. Купил дом – на взятку, поставил в дом охранную сигнализацию – взятка и т.д. Против Лушникова тоже возбуждается новое уголовное дело - о пособничестве в даче взятки мэру Владивостока. Пособничество заключалось в том, что Лушников обеспечивал участие МУПВ "Дороги Владивостока" в муниципальных конкурсах и аукционах в сфере строительства дорог.

В материалах дела следователь описывает это так:

«Пушкарев И.С. договорился с Лушниковым А.В. о том, что после вступления в должность руководителя муниципального предприятия он будет ежемесячно передавать ему (Лушникову А.В.) от 70 тыс. до 160 тыс. руб. За это Лушников А.В. должен обеспечивать участие МУПВ «Дороги Владивостока в муниципальных конкурсах и аукционах в сфере строительства дорог, не менять поставщика продукции в лице компаний группы «Востокцемент», на полученные из бюджета денежные средства закупать у этих компаний необходимую продукцию. Лушников А.В. в указанный период времени и в указанном месте с выдвинутыми условиями и предложениями Пушкарева И.С. согласился и изъявил добровольное желание оказывать ему пособничество в получении взяток.»

Таким образом, по мнению следователя, Игорь Пушкарев уговаривал Лушникова пойти на ответственную работу, возглавить муниципальное предприятие. Но оплата должности в этом МУПе, «согласно штатному расписанию» не устраивала кандидата. И тогда Пушкарёв пообещал ему доплачивать. Вот это и есть «взятки», которые якобы мэр давал своему подчиненному. А тот должен был обеспечивать «Востокцементу» выигрывание подрядов на поставку стройматериалов.

Но как уже многократно говорилось даже Арбитражный суд Приморского края признал, что МУП выиграл только треть конкурсов и всё в рамках закона.

Самое интересное то, что в материалах уголовного дела нет доказательств получения Лушниковым незаконного денежного вознаграждения от Пушкарёва. Выводы следствия построены на суждениях эксперта, который сделал предположение в своём экспертном заключении о предполагаемом размере незаконного вознаграждения, который мог бы получить Андрея Лушников от главы города Пушкарёва, если бы последний выплачивал ему определённую сумму денег в месяц.

Игорь Пушкарев так прокомментировал это новое обвинение:

«В обвинении по ст.204 УК РФ указано, что денежные средства я передавал Лушникову А.В. для того, чтобы последний закупал строительные материалы только у группы компаний «Востокцемент». В связи со сложностью и ответственностью работы, директора МУПВ «Дороги Владивостока» менялись неоднократно. МУПВ был необходим хороший энергичный управленец, способный вывести предприятие из сложного экономического состояния и выполнить возложенные на предприятие задачи. В 2012 году, после увольнения очередного директора МУПВ «Дороги Владивостока», возник вопрос о кандидатуре директора предприятия. Одним из кандидатов вновь стал Лушников А.В. Назначение Лушникова А.В. на должность директора МУПВ «Дороги Владивостока» было обусловлено исключительно его личными деловыми и управленческими качествами. Его назначение не ставилось в зависимость от того будет или нет МУПВ закупать строительные материалы у группы компаний «Востокцемент».

Это дело непростое. В нём, конечно, замешаны интересы очень разных влиятельных людей. Если даже Верховный Суд РФ пошел на «преодоление» статьи закона и постановил, что дело должно рассматриватся в Москве, то понятно, какие серьёзные силы стоят за обвинением.

Пока никто из обвиняемых не признал своей вины и не пошел на сделку со следствием.

Андрей Лушников уже полтора года под стражей. За это время у него родился третий ребёнок, которого он еще ни разу не держал на руках. Можете представить, что чувствует его жена, когда следователи говорят ей: «Ваш муж сам виноват, дал бы показания, уже был бы дома».