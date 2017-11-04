Во Владивостоке неуправляемый грузовик столкнулся с пятью иномарками

Грузовик, который буксировали во Владивостоке, из-за обрыва троса столкнулся с пятью иномарками, его водитель скрылся, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Установлено, что в районе дома №25 на улице Космонавтов в ходе буксировки экскаватором Doosan автомобиля Hino произошел разрыв буксировочного троса. В результате грузовик совершил столкновение с пятью автомобилями: Subaru Impreza, Toyota Hiace, Honda Fit, Subaru Legacy, Toyota WISH, повредил мусорные баки и леерное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Как сообщили полицейские, водитель грузовика Hino с места ДТП скрылся. За нарушение правил буксировки водитель экскаватора привлечен к административной ответственности. Полиция проводит проверку и ищет водителя.

Фото НТВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.