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Во Владивостоке неуправляемый грузовик столкнулся с пятью иномарками
04 Ноября 2017, 21:27 | Владивосток
Грузовик, который буксировали во Владивостоке, из-за обрыва троса столкнулся с пятью иномарками, его водитель скрылся, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.Установлено, что в районе дома №25 на улице Космонавтов в ходе буксировки экскаватором Doosan автомобиля Hino произошел разрыв буксировочного троса. В результате грузовик совершил столкновение с пятью автомобилями: Subaru Impreza, Toyota Hiace, Honda Fit, Subaru Legacy, Toyota WISH, повредил мусорные баки и леерное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Как сообщили полицейские, водитель грузовика Hino с места ДТП скрылся. За нарушение правил буксировки водитель экскаватора привлечен к административной ответственности. Полиция проводит проверку и ищет водителя.
Фото НТВ.
Теги: авто авария владивосток транспорт
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