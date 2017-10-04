www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.94 р. 100 JPY: 51.22 р.
EUR: 67.98 р. 10 CNY: 87.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Из-за решения властей Приморья без работы во Владивостоке останутся сотни человек

04 Октября 2017, 17:05 | Владивосток

Одно из немногих экономически успешных предприятий края - бутощебеночный завод - проиграл суд департаменту природных ресурсов и вынужден будет закрыться

Пятый арбитражный апелляционный суд в среду, 4 октября, рассмотрел апелляционную жалобу ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод", связанную с приказом департамента природных ресурсов Приморского края о приостановлении действия лицензии предприятия, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Следует отметить, что в начале заседания представители департамента природных ресурсов, по каким-то только им ведомым причинам, выступили против ходатайства независимых журналистов об использовании устройств звукозаписи. Однако суд данное ходатайство удовлетворил, сделав заседание полностью открытым.

В ходе судебного разбирательства стороны озвучили доводы, большинство из которых ранее уже высказывались при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Кроме того, свою позицию озвучил представитель третьей стороны - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, который поддержал все доводы апелляционной жалобы ВБЩЗ и назвал приказ о приостановке действия лицензии чрезмерной мерой. В свою очередь, представители завода попросили приобщить к делу заявления в департамент о согласовании технического проекта пользования недрами и письмо от института "Гипронеруд", разработавшего проект. По словам представителя ВБЩЗ, проектный институт в письме, направленном в департамент, указал на необоснованность претензий к проекту и невозможность их устранения.

Второе заявленное ходатайство со стороны ВБЩЗ касалось приостановления разбирательства до вынесения решения по другому делу. Суд в удовлетворении обоих ходатайств отказал. Представители департамента представили письменные возражения на апелляционную жалобу, с которыми истцы ознакомились в ходе заседания - суд повторно отказал ВБЩЗ в отложении рассмотрения для ознакомления с доводами. Завершилась первая часть заседания ходатайством представителей завода об отводе всего состава суда. Однако зампредседателя 5-го ААС отказала в удовлетворении данного ходатайства, и заседание продолжилось прениями сторон.

По итогам совещания судейская коллегия приняла решение отказать ВБЩЗ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив в силе решение АС Приморского края от 2 августа.

Напомним, что противостояние департамента и ВБЩЗ длится с конца 2015 года. 1 февраля 2016 года краевой структурой был издан приказ, запрещающий заводу пользоваться недрами. Однако предприятие почти сразу через суд добилось введения обеспечительной меры - приостановки действия данного приказа до вынесения решения Арбитражным судом по поводу правомерности издания этого документа.

Отклонение апелляции означает прекращение действия обеспечительной меры: завод обязан остановить добычу камня, а сформированных запасов для переработки хватит примерно на 2 месяца. В то же время, решение Пятого апелляционного арбитражного суда может быть обжаловано в кассационной инстанции - АС Дальневосточного округа.

Как сообщил корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» юрист ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» Алексей Шелков, предприятие однозначно обжалует это вердикт суда в кассационной инстанции Арбитражном суде Дальневосточного округа.

По данным юриста у завода действительно есть приблизительно двухмесячный запас природного материала для работы, но далее успешно работающее сегодня предприятие с многолетним опытом работы и выпускающее необходимую региону продукцию будет вынуждено остановиться. Без работы окажутся двести работников, а их семьи – фактически без средств к существованию.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: департамент  адвокат  иск  ответчик  апелляция  ликвидация  бутощебеночный завод  суд  юрист  лицензия  истец  банкротство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru