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Из-за решения властей Приморья без работы во Владивостоке останутся сотни человек
Одно из немногих экономически успешных предприятий края - бутощебеночный завод - проиграл суд департаменту природных ресурсов и вынужден будет закрыться
Пятый арбитражный апелляционный суд в среду, 4 октября, рассмотрел апелляционную жалобу ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод", связанную с приказом департамента природных ресурсов Приморского края о приостановлении действия лицензии предприятия, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Следует отметить, что в начале заседания представители департамента природных ресурсов, по каким-то только им ведомым причинам, выступили против ходатайства независимых журналистов об использовании устройств звукозаписи. Однако суд данное ходатайство удовлетворил, сделав заседание полностью открытым.
В ходе судебного разбирательства стороны озвучили доводы, большинство из которых ранее уже высказывались при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Кроме того, свою позицию озвучил представитель третьей стороны - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, который поддержал все доводы апелляционной жалобы ВБЩЗ и назвал приказ о приостановке действия лицензии чрезмерной мерой. В свою очередь, представители завода попросили приобщить к делу заявления в департамент о согласовании технического проекта пользования недрами и письмо от института "Гипронеруд", разработавшего проект. По словам представителя ВБЩЗ, проектный институт в письме, направленном в департамент, указал на необоснованность претензий к проекту и невозможность их устранения.
Второе заявленное ходатайство со стороны ВБЩЗ касалось приостановления разбирательства до вынесения решения по другому делу. Суд в удовлетворении обоих ходатайств отказал. Представители департамента представили письменные возражения на апелляционную жалобу, с которыми истцы ознакомились в ходе заседания - суд повторно отказал ВБЩЗ в отложении рассмотрения для ознакомления с доводами. Завершилась первая часть заседания ходатайством представителей завода об отводе всего состава суда. Однако зампредседателя 5-го ААС отказала в удовлетворении данного ходатайства, и заседание продолжилось прениями сторон.
По итогам совещания судейская коллегия приняла решение отказать ВБЩЗ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив в силе решение АС Приморского края от 2 августа.
Напомним, что противостояние департамента и ВБЩЗ длится с конца 2015 года. 1 февраля 2016 года краевой структурой был издан приказ, запрещающий заводу пользоваться недрами. Однако предприятие почти сразу через суд добилось введения обеспечительной меры - приостановки действия данного приказа до вынесения решения Арбитражным судом по поводу правомерности издания этого документа.
Отклонение апелляции означает прекращение действия обеспечительной меры: завод обязан остановить добычу камня, а сформированных запасов для переработки хватит примерно на 2 месяца. В то же время, решение Пятого апелляционного арбитражного суда может быть обжаловано в кассационной инстанции - АС Дальневосточного округа.
Как сообщил корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» юрист ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» Алексей Шелков, предприятие однозначно обжалует это вердикт суда в кассационной инстанции Арбитражном суде Дальневосточного округа.
По данным юриста у завода действительно есть приблизительно двухмесячный запас природного материала для работы, но далее успешно работающее сегодня предприятие с многолетним опытом работы и выпускающее необходимую региону продукцию будет вынуждено остановиться. Без работы окажутся двести работников, а их семьи – фактически без средств к существованию.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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