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Самолет, вылетевший из Владивостока, вернулся в аэропорт из-за неисправности

04 Сентября 2016, 07:33 | Владивосток

«Суперджет» кружил над аэропортом, вырабатывая топливо

Самолет авиакомпании «Якутия» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Владивосток в Якутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. После того, как топливо было выработано, самолет успешно приземлился.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», на борту лайнера находилась делегация Якутии, принимавшая участие в Восточном экономическом форуме, в том числе глава республики Егор БОРИСОВ. Всего на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На сайте аэропорта сообщалось, что рейс «R3-492» задерживается.

По факту инцидента прокуратура проводит проверку. Предварительная версия задержки – при штатной уборке механизации крыла не убрались предкрылки. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

После замены самолета пассажиры задержанного рейса вновь вылетели в Якутск.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: неисправность  авиа  "Суперджет" 



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Комментарии

  • Псевдоним13:42, 04.09.2016#

    После замены самолет [самолета] пассажиры задержанного рейса вновь вылетели в Якутск.

  • Псевдоним13:53, 04.09.2016#

    Самолет авиакомпании «Якутия» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейсом [рейс] из Владивосток в Якутск

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