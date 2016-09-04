Самолет, вылетевший из Владивостока, вернулся в аэропорт из-за неисправности

«Суперджет» кружил над аэропортом, вырабатывая топливо

Самолет авиакомпании «Якутия» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Владивосток в Якутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. После того, как топливо было выработано, самолет успешно приземлился.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», на борту лайнера находилась делегация Якутии, принимавшая участие в Восточном экономическом форуме, в том числе глава республики Егор БОРИСОВ. Всего на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На сайте аэропорта сообщалось, что рейс «R3-492» задерживается.

По факту инцидента прокуратура проводит проверку. Предварительная версия задержки – при штатной уборке механизации крыла не убрались предкрылки. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

После замены самолета пассажиры задержанного рейса вновь вылетели в Якутск.

Газета «Золотой Рог», Владивосток