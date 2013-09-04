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Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли 1000 литров алкоголя

04 Сентября 2013, 17:48 | Владивосток

Во Владивостоке при проверке объекта установлено, что в одном из магазинов, расположенных на территории  оптовой базы в районе улицы Бородинская,  частный предприниматель сбывает алкоголь без лицензии на право реализации и хранения алкогольной продукции.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Владивосток в ходе изучения реестра лицензиатов и мониторинга объектов торговли выявлен факт торговли алкоголем без разрешительных документов.    

Появление сотрудников полиции стало для предпринимателя неожиданным.

В помещении магазина находилось около 1000 литров различной алкогольной продукции, начиная от элитных спиртных напитков и заканчивая низкоалкогольными коктейлями. Все спиртное реализовывалось без необходимых документов, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.  

В отношении частного предпринимателя составлены административные протоколы по статьям 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности  без лицензии) и 14. 2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Весь алкоголь изъят из оборота и помещен на ответственное хранение. Административные материалы в отношении предпринимателя направлены в Первореченский суд для принятия процессуального решения.  

Сотрудники Управления МВД России по городу Владивосток предлагают   жителям и гостям краевого центра в случае обнаружения мест незаконной, стихийной  торговли,  выявления  фактов  реализации просроченного товара или нелицензированного алкоголя сообщать  о подобных фактах по телефону 02  или на телефон "доверия":  265- 52- 99.

ZRPRESS.RU, Владивосток.
 

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Теги: полиция  алкоголь 



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