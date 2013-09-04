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Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли 1000 литров алкоголя
Во Владивостоке при проверке объекта установлено, что в одном из магазинов, расположенных на территории оптовой базы в районе улицы Бородинская, частный предприниматель сбывает алкоголь без лицензии на право реализации и хранения алкогольной продукции.
Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Владивосток в ходе изучения реестра лицензиатов и мониторинга объектов торговли выявлен факт торговли алкоголем без разрешительных документов.
Появление сотрудников полиции стало для предпринимателя неожиданным.
В помещении магазина находилось около 1000 литров различной алкогольной продукции, начиная от элитных спиртных напитков и заканчивая низкоалкогольными коктейлями. Все спиртное реализовывалось без необходимых документов, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
В отношении частного предпринимателя составлены административные протоколы по статьям 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) и 14. 2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).
Весь алкоголь изъят из оборота и помещен на ответственное хранение. Административные материалы в отношении предпринимателя направлены в Первореченский суд для принятия процессуального решения.
Сотрудники Управления МВД России по городу Владивосток предлагают жителям и гостям краевого центра в случае обнаружения мест незаконной, стихийной торговли, выявления фактов реализации просроченного товара или нелицензированного алкоголя сообщать о подобных фактах по телефону 02 или на телефон "доверия": 265- 52- 99.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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