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Пассажиры аварийного рейса вылетят из Владивостока на Камчатку днем 5 сентября
Пассажиры лайнера А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", вернувшегося после взлета в аэропорт Владивостока, будут отправлены в Петропавловск-Камчатский ориентировочно в 13.00 четверга по местному времени.
Как сообщал ZRPRESS.RU, А-320 "Уральских авиалиний" вылетел в Петропавловск-Камчатский в 13.49 по местному времени (06.49 по Москве), но был вынужден вернуться предположительно из-за проблем с системами контроля.
Самолет, как принято в этих случаях, выработал топливо, совершив несколько кругов над Владивостоком, и благополучно приземлился. На борту находилось 7 членов экипажа и 85 пассажиров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
"Посадка самолета была произведена в 16:00 часов по местному времени на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта Владивостока согласно аварийному плану. По предварительным данным возвращение воздушного судна связано с возникшими во время полета проблемами в системе контроля датчиков", - прокомментировали ZRPRESS.RU в пресс-службе аэропорта.
"Во время полета возникли технические сложности с работой датчиков контроля давления воздуха в кабине. Экипаж, в целях обеспечения безопасности пассажиров, принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Посадка произошла в штатном режиме, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. В настоящее время воздушное судно передано техническим специалистам авиакомпании и аэропорта. Всем пассажирам, в соответствии с Федеральными авиационными правилами были предоставлены все положенные услуги", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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