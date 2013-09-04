Во Владивостоке аэробус, вылетевший на Камчатку, вернулся в аэропорт взлета

Лайнер А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел в Петропавловск-Камчатский в 13.49 по местному времени (06.49 по Москве), но был вынужден вернуться предположительно из-за проблем с системами контроля.

Самолет, как принято в этих случаях, выработал топливо, совершив несколько кругов над Владивостоком, и благополучно приземлился. На борту находилось 7 членов экипажа и 85 пассажиров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Посадка самолета была произведена в 16:00 часов по местному времени на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта Владивостока согласно аварийному плану. Наземные службы приведены в состояние повышенной готовности. По предварительным данным возвращение воздушного судна связано с возникшими во время полета проблемами в системе контроля датчиков", - прокомментировали ZRPRESS.RU в пресс-службе аэропорта.

"Во время полета возникли технические сложности с работой датчиков контроля давления воздуха в кабине. Экипаж, в целях обеспечения безопасности пассажиров, принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Посадка произошла в штатном режиме, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. В настоящее время воздушное судно передано техническим специалистам авиакомпании и аэропорта. Всем пассажирам, в соответствии с Федеральными авиационными правилами были предоставлены все положенные услуги", - cообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.