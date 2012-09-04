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Во Владивостоке полицейские изъяли партию сомнительной видеопродукции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления МВД пресечен канал распространения контрафактной аудио-, видеопродукции. Спецоперация проведена на улице Русской во Владивостоке.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что в Советском районе краевого центра располагается склад-магазин, владельцы которого осуществляют хранение и реализацию контрафактной аудио- видеопродукции. Оперативники отмечают, что для пиратского видеорынка распространение доступа в сеть Интернет и дешевых тарифов на эту услугу становится, без преувеличения, драмой. Возникли специализированные сайты, где каждый желающий может найти практически любой фильм. При этом, в фильмотеке среднестатистической приморской домашней сети, как правило, содержится больше наименований, чем в прайс-листе любой розничной торговой точки.
Чтобы не потерять выгодных клиентов, видеопираты пошли на ряд ухищрений. Злоумышленники обходили защиту от копирования лицензионных дисков и создавали тысячи копий фильмов и программных продуктов. Их ассортимент варьировался от аудио- и видеопродукции до дорогостоящих программ. На каждый DVD диск вместо одного (как того требуют государственные стандарты), подобрана дюжина полнометражных бестселлеров. Кроме того, организаторы незаконного бизнеса к каждому клиенту подходили индивидуально: организовывали скидки, по желанию заказчика упаковывали и доставляли продукцию.
Во время проведенных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции изъяли более 150 тысяч контрафактных дисков, упаковочных боксов и полиграфической продукции.
Диски не были соответствующим образом упакованы: любой из них можно достать, открыв футляр, тогда как предназначенные для продажи аудио, видеокассеты и компакт-диски должны быть запечатаны. По словам специалистов, первый признак пиратского происхождения товара - отсутствие информации о лицензиате. На внутреннем матовом кольце диска, расположенном вокруг установочного отверстия, фирма-производитель должна указывать все свои «регалии». Диски, упаковочные коробки и полиграфия на склад поступали от поставщиков западного региона страны. Укомплектованные и приведенные в полный «товарный» вид пиратские копии расходились из краевого центра по всем торговым точкам и павильонам Приморья. Постоянные клиенты видеопиратов – предприниматели из Уссурийска, Находки, Партизанска.
Приблизительная стоимость этой особо крупной партии контрафакта составляет 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав».
Оперативники установили всю цепочку движения нелегального товара - от заказчика до сбытчиков.
Предпринимателям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили «ЗР» в пресс-службе полиции УМВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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