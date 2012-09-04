Сотрудница одного из банков Владивостока распорядилась деньгами вкладчиков, как своими

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Оперативные сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции раскрыли многомиллионную махинацию, которую разработала сотрудница коммерческого банка во Владивостоке.

Как выяснили оперативники, банкирша «отщипывала по кусочку» от вкладов клиентов банка с января 2012 года. Воровство денег оборотистая женщина пыталась всячески скрыть. Аферистка умело запутывала следы, возвращала часть похищенных денег на счета, дабы вкладчики не смогли заметить пропажи. Например, когда приходил клиент, со счета которого исчезла определенная сумма, служащая снимала деньги другого вкладчика и переводила на нужную карту. Злоумышленница имела доступ к образцам подписей клиентов банка, поэтому с легкостью подделывала расходно-кассовые ордера. Заработанные на афере деньги тратила на собственные нужды.

Воровство денег продолжалось до тех пор, пока один из вкладчиков не заинтересовался своими сбережениями. Он объяснил полицейским, что посторонним лицам доверенности на право распоряжаться сбережениями не давал, денег со счетов не снимал. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что злоумышленница, пользуясь своим служебным положением, растратила денежные средства 13 граждан.

На сегодняшний день сумма ущерба, причиненного гражданам действиями аферистки, превышает 5 миллионов рублей. Возбужден ряд уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество). Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Золотой Рог».