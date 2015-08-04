Автолюбителей, любующихся на трансокеанский лайнер Ocean Dream, ждет облава ГИБДД

Сегодня, 4 августа, у причала морского вокзала во Владивостоке пришвартовалось одно из известных круизных судов мира - трансокеанский лайнер «MS Ocean Dream» («Мечта океана). Жители и гости Владивостока проезжающие на автомобилях мимо такой красоты останавливаются, чтобы полюбоваться лайнером, но им стоит быть бдительными. На Корабельной набережной их ждет неприятный сюрприз.

Как только автолюбители отходят на значительное расстояние от автомобиля сотрудники припаркованной возле подводной лодки машины ГИБДД вызывают эвакуатор и автомобиль в срочном порядке увозят, пока не подоспел владелец.

Как рассказали нашему корреспонденту водители туристических автобусов, на которых развозят туристов лайнера, на их глазах за каких-то пару часов увезли около сорока автомобилей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.