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Владивостокцев «ловят» на новый вид телефонного мошенничества
ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. Полиция Приморского края не раз сообщала о случаях выманивания денег по телефону. Жители Приморья, прислушавшись к многократным предупреждениям органов внутренних дел и средств массовой информации, стали все реже попадаться на уловки злоумышленников.
Теперь, чтобы добиться результата, преступники изобрели новый способ воздействия на людей: глубокой ночью сообщать жертвам, что их родственник совершил жестокое убийство.
Так, в прошедшее воскресенье, на стационарный телефон жительницы Первомайского района Владивостока позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын убил человека. А затем добавил: «За убийство дадут, как правило, 10-15 лет, подумайте, стоит ли ломать парню жизнь». По словам заявительницы, злоумышленник предложил отдать ему деньги в обмен на свободу сына. Женщина не испугалась, так как в это время сын находился в соседней комнате и спокойно спал. Когда эту новость услышали злоумышленники, тут же разъединились.
Если Вы стали жертвой мошенников или Вас попытались обмануть, обязательно обращайтесь в полицию. Информацию о действиях аферистов также можно сообщить на «телефоны доверия»: УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 240-10-00, сообщили «ЗР» в пресс-службе полиции УМВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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