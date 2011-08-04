Адвокат начальника ГИБДД Приморья Лысенко предлагал избитому парню 1 млн рублей

Адвокат начальника ГИБДД Приморья предлагал избитому парню 1 млн рублей. На аудиозаписи, сделанной Ярославом Горбенко во время встречи с Яковом Шейниным, явно слышно, как парня уговаривают отказаться от претензий к Лысенко. Водитель отказался от денег и не стал забирать заявление на Лысенко. Об этом Ярослав Горбенко сообщил журналистам на пресс-конференции в РИА PrimaMedia.

Парень опроверг слухи, что он отказался от претензий к Лысенко за материальные блага. Была информация, что Ярослав поселился в элитном жилом комплексе "Орлиное гнездо", имеет самую дорогую машину во Владивостока и счет в несколько млн рублей.

- Мне предлагали самому назвать сумму, какую я хотел бы получить. Когда я спросил адвоката Лысенко, сколько он хочет предложить, он ответил "Ну, например, 1 млн рублей". Я отказался от денег, потому что такие люди готовы за копейку удавить. Да и не должны начальники ГИБДД избивать водителей, потому что они начальники, а ты нет, - сказал Ярослав.

По словам парня, он совершенно не понимает, почему дело на Лысенко закрыли. Следователь Семинищев так и не смог дать ответ на этот вопрос, зато очень хочет зачем-то встретиться с родителями Ярослава.

- Я думаю, они хотят повлиять на меня через родственников. Но я совершеннолетний и родители в данной ситуации ни причем, - отметил пострадавший.

Напомним, начальник ГИБДД Приморья Александр Лысенко в очередной раз "прославился" после конфликта с владивостокскими стритрейсерами. В мае текущего года он избил уличного гонщика Ярослава Горбенко.

Через некоторое время сотрудниками ДПС был избит свидетель по этому делу Андрей Ким. Его машину разбили и отправили на штраф-стоянку.

Сам Лысенко отвергал факт применения физического насилия, утверждая, что никакого рукоприкладства не было. Тем не менее, в начале июня Следственный комитет СКР предъявил ему обвинение в превышении должностных полномочий и отстранил от должности на время следствия.

В среду, 3 августа, стало известно, что Александр Лысенко прошел переаттестацию и продолжит службу в должности начальника ГИБДД Приморья. Уголовное дело в отношении него закрыли.