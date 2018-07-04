Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва

Суд над экс-мэром Владивостока все больше напоминает фарс

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил очередной пост в соцсетях, где поведал, в том числе, и об удивительных вещах, которые творятся на заседаниях суда. Цитируем его пост без изменений.

«12-е место в рейтинге 100 лучших мэров страны, грамота от президента в связи с Олимпиадой - за значительный вклад в подготовку игр, медаль за вклад в развитие местного самоуправления и медаль за укрепление экономического потенциала России, грамота от Сергея Кириенко и Юрия Трутнева за помощь в поддержке единоборств, благодарность от Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, от Валентины Матвиенко за парламентский форум, и снова от Юрия Трутнева, от митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, благодарственное письмо от общественной организации «Женщины Владивостока», от общества инвалидов, за многолетний труд в развитии парламентаризма от Сергея Миронова и так далее… Утомил? Но это я сейчас ни в коем случае не хвастаюсь, я цитирую государственного обвинителя.

Похоже, что поэт Евгений Евтушенко был прав, сказав: «арестованным быть — признанье государственных твоих заслуг».

Мы продолжаем заслушивать обвинение и, кроме прочего, моя защита зафиксировала наличие, как бы это тактичнее сказать, «вымыслов» следователя в нашем уголовном деле. То есть, проверив некоторые факты, указанные в деле, адвокаты убедились в том, что они являются не более чем фантазией следователя. И те на бестселлер и сенсацию не тянут – бардак и путаница.

Тем временем 120 томов закончились, слушаем свидетелей и ждём сегодня рассмотрения апелляции о продлении содержания под стражей, которая пройдёт в Московском городском суде».