Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества

В аварийной ситуации винят стихию

Район Первой Речки приморской столицы остался без света. Электричество прекратило поступать в дома горожан глубокой ночью, однако на 8.30 утра его еще не было, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщают в диспетчерской города, причиной отключения стала авария на электроподстанции. Аварийные бригады оперативно выдвинулись на место, однако ЧП оказалось достаточно тяжелым. По предварительным данным, в аварии виновата вчерашняя стихия, обрушившаяся на Владивосток.

Кстати, от урагана пострадало электроснабжение еще нескольких населенных пунктов края. Так в Хасанском районе края без электричества более 12 часов находились сразу несколько поселков.