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Экстремалы, покорившие пилоны моста на остров Русский, оштрафованы

04 Мая 2012, 14:47 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая, ZRPRESS. Полиция в Приморье привлекла к административной ответственности трех экстремалов, проникших на пилоны моста на остров Русский во Владивостоке, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа, также им назначен штраф в размере 300 рублей для каждого, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что сотрудники охраны в среду задержали трех экстремалов, которые без страховки забрались на строящийся мост к острову Русский во Владивостоке, чтобы сфотографировать город. По информации местных СМИ, молодые люди также успели побывать на пилонах строящегося моста через бухту Золотой Рог.

"За нарушение пропускного режима охраняемого объекта трое молодых людей привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 рублей для каждого. Дополнительно стражи порядка провели с молодыми людьми профилактическую беседу о недопустимости нарушения действующего законодательства", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура края организовала проверку информации о проникновении на пилоны мостовых переходов через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог со стороны мыса Чуркин. В ходе проверки, в частности, будут установлены обстоятельства, способствовавшие проникновению. Также планируется проверить общее состояние антитеррористической защищенности мостов.

В середине 2011 года в СМИ Приморья появилась информация о том, что два человека прыгнули с парашютами со строящегося моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, возводимого в рамках подготовки города к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2012 года. Проверив эти сведения, прокуратура установила, что парашютисты смогли проникнуть на объект из-за недостаточной охраны. В связи с этим руководству компании, занимающейся строительством моста через бухту Золотой Рог, было внесено представление об устранении нарушений.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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