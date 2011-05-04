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Бастующих турок на о. Русском запугивают и уговаривают, не кормят и не лечат
Правоохранительные органы приступили к проверке информации опубликованной «ЗР» о бедственном положении граждан Турции, приглашенных на строительство зданий Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
Напомним, 2 мая «ЗР» сообщил о том, что компания-субподрядчик ООО «Регионтехстрой» не выплачивает зарплату своим турецким рабочим. Руководители компании пообещали отправить их домой и там выплатить деньги, но только после того, как они во Владивостоке подпишут бумагу, будто уже получили все деньги и не имеют к работодателям никаких претензий. Рабочие не согласились на такие условия и многие из них отказались выходить на работу.
Публикация вызвала широкий резонанс. На турецких рабочих сразу началось давление.
- К нам пришли охранники и стали пугать: «Кто жаловался, зачем жаловался, вот выйдешь в город, я тебе покажу!» Я сказал: «Меня бесполезно пугать». И обратился в милицию, чтобы они нас защитили и не подпускали к нам охранников, которые нас запугивают, - сообщил «ЗР» координатор работ по фасадной части Мэхмед АКСОЙ. – Еще мне позвонил друг нашего директора, возглавляющий другую компанию, и спросил – сколько тебе надо, чтобы уехать отсюда? Я ответил – я хочу только свою зарплату и больше ничего не надо. И отказался с ним говорить. Сказал ему, что пока мне и моим товарищам все не выплатят, я их не брошу и отсюда не уеду.
ООО «Регионтехстрой» начала отправлять на родину турецких рабочих, у которых уже закончился срок действия визы.
- Пришел бухгалтер и сказал: «Давайте собирайтесь и уезжайте домой. Деньги хозяин в городе выдаст. Клянусь Аллахом!» Некоторые поехали. Но как они мне потом сообщили по телефону, их посадили на самолет, выдав всего по 100 долларов. Только бригадиру дали 3 тыс. 100 долларов, хотя он должен был получить более 5 тыс. долларов, - рассказал Мэхмед Аксой. – А 3 мая вечером собрали оставшихся на стройке бригадиров и пообещали, что если выйдем на работу и проработаем до 25 мая, то они нам выдадут деньги за март. Если не согласимся, то нас оштрафуют на 2,5 тыс. долларов. Но мы уже им не верим, поэтому не согласились. Сегодня, 4 мая, около 300 человек не пошли на работу. Вышли примерно 70-75 рабочих. Но, думаю, что завтра и они не пойдут на работу.
В числе улетевших 3 мая и трое больных рабочих, получивших переломы на стройке еще в конце марта. Еще двое больных остаются во Владивостоке. Одного из них Эммина САГАНАТА с острой болью в почках госпитализировали на «Скорой» в одну из больниц Владивостока.
- Кто будет оплачивать его лечение неизвестно. Так составлен контракт, - сетует Мэхмед Аксой. – По контракту нас должны обеспечивать медицинской помощью. И врач вроде бы есть – молодой парень таджик. Я к нему подошел и спрашиваю – у вас какое образование, уважаемый? Он мне ответил, что окончил медицинский колледж. Но сюда на Русский сначала приехал как простой рабочий, а потом его уже назначили врачом. Пытались мы к нему обращаться, но я пришел к выводу, что в медицине он понимает меньше меня.
В столовую рабочие многие не ходят.
- В столовую по спискам пропускают, хотя, честно скажу, не строго следят. Нас вычеркнули из списков, потому что не работаем. Но мы все равно прошли. А менеджер ТУКШАН и его помощники говорят: вы не работаете, почему в столовую ходите? Ну, мы и перестали ходить. Собираем деньги, у кого, сколько есть и покупаем еду – чай да хлеб, иногда и на лапшу хватает, - рассказывает об условиях жизни Мэхмед Аксой.
По следам публикации «ЗР» 3 мая на Русский прибыли сотрудники правоохранительных органов.
- Приехали шестеро. Четыре человека были одеты в гражданскую одежду, одна женщина в какой-то синей форме и еще один мужчина в форме полицейского, - сообщил Мэхмед Аксой. – Никого из руководителей компании здесь как обычно не было. Так что они провели собрание с рабочими. Мы им рассказали все как есть. Они записали наши показания.
Представители Федеральной миграционной службы тоже связались с турецкими рабочими и пообещали прибыть на Русский для встречи с ними 4 мая.
К разрешению конфликтной ситуации подключилось посольство Турции в России.
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