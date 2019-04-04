Владельцу провалившегося под землю во Владивостоке авто возместят ущерб

ЧП на теплотрассе привело к провалу асфальта

Водо- и теплоснабжение жителей более 60 домов в центре Владивостока, нарушенное в среду из-за аварии на крупном трубопроводе, было восстановлено только к утру, сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Предварительной причиной аварии стал свищ в трубопроводе В результате порыва теплотрассы пострадал один припаркованный автомобиль. Владельцу транспортного средства будет возмещен ущерб.

Порыв трубы произошел в 15:40 по местному времени (08:40 мск) в среду на Океанском проспекте в Первореченском районе. Теплотрасса проходит под оживленной магистралью, ЧП привело к провалу асфальта. Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в результате инцидента было повреждено два автомобиля, людей в них не было.

«Ремонт попадает под квалификацию повышенной сложности. В первую очередь, осложняет работы то, что устранять аварию приходится в одном из оживленных районов города при плотном вечернем траффике. Помимо этого, канал теплоизоляции из-за аварии напитался кипятком, идёт сильное испарение. Опять же стесненные условия работы на узкой проезжей части усложняют работу», - пояснял главный инженер СП «Приморские тепловые сети» (ПТС) филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей СТАРЦЕВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото газеты "Золотой Рог".