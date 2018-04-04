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В томах дела Игоря Пушкарева обнаружены странные "закладки"
Зачем обвинению понадобилась наполнять его подобными вещами – большой вопрос. Но защита экс-мэра, похоже, догадывается...
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях, где рассказал о странностях, которые возникли у защиты по его делу:
«Чистый лист обвинения. Звучит как-то художественно и не по-настоящему. Кажется, что такого не бывает. Но не в нашем случае. Думаю, что большинство из вас понимают, зачем и для чего нужны чистые листы в материалах уголовного дела. На сегодняшний день зачитано 13 томов обвинения и в них - пять чистых пронумерованных листов. Такими успехами за 120 томов дела наберется томик чистых листов). Трудно представить, что могло бы оказаться на этих «чистых», а по факту «грязных» листах. Но еще хуже мысль о том, что эти «чистые листы» не исключение, а правило, что они не случайность, а система и метод».
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