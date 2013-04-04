Во Владивостоке героиновая дорожка привела на скамью подсудимых иностранного гражданина и ОПГ

Еще одна группа, поставлявшая и сбывавшая героин в Первомайском районе Владивостока, предстанет перед судом.

В составе группы лица с богатым криминальным прошлым: в том числе, неоднократно судимый и в свое время депортированный из России иностранный гражданин, въехавший в нашу страну по измененным паспортным данным.

Еще одна группа лиц, сбывавших героин в краевом центре в районе улиц Терешковой и Бурачека, предстанет перед Первомайским районным судом Владивостока. Данные лица были задержаны сотрудниками наркоконтроля возле дома №18 на ул. Терешковой в сентябре прошлого года в тот момент, когда вышли встретить поставщика наркотиков, иностранного гражданина, доставившего для них из Уссурийска очередную партию героина. Но встреча не произошла. Минутой ранее их поставщик также был задержан наркополицейскими возле соседнего дома. При обыске у него обнаружено почти 130 грамм героина. Даже не разбавляя (а «уличный» героин, как правило, содержит большое количество самых разных примесей – от сахарной пудры до крысиного яда) из этого количества наркотика можно изготовить сотни разовых доз.

Дальнейшее расследование деятельности этой группы больше похоже на детективную историю. Как выяснилось, практически все участники группы имеют богатое криминальное прошлое. Одни из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности органами наркоконтроля Приморья за содержание притона. Условный срок наказания не стал для него весомым предупреждением и за систематическое нарушение режима был заменен на наказание, связанное с реальным лишением свободы. А поставщик наркотических средств и вовсе уже трижды до этого был судим на территории России, в том числе два раза за участие незаконном обороте наркотиков. После выхода из мест лишения свободы в 2009 году он был депортирован на родину, однако попыток вернуться не оставил. Как установили оперативные сотрудники наркоконтроля, он сменил фамилию, имя и отчество и уже с новыми данными в паспорте беспрепятственно въехал в нашу страну. Здесь он подыскал сбытчиков из числа наркоманов, которые были готовы торговать героином за дозу для себя, и продолжил преступный бизнес.

В настоящее время участникам группы предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков и приготовлении к сбыту в составе группы лиц по предварительному сговору. Дело передано с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, в Первомайский районный суд Владивостока, сообщила ZRPRRSS.Ru Наталья Федулова, группа информации и общественных связей УФСКН РФ по Приморскому краю.

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