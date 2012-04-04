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Во Владивостоке ищут налетчика, нападающего на женщин с ножом

04 Апреля 2012, 21:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля, ZRPRESS. Полиция во Владивостоке разыскивает мужчину, напавшего с ножом как минимум на трех женщин, одна из которых скончалась, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Нападения на женщин, совершенные в одном районе города и, возможно, одним и тем же человеком, вызвали широкий общественный резонанс. Местные СМИ сообщили, что в ночь на среду к поискам, организованным полицией, присоединились около 100 добровольцев из числа местных жителей.

Первое нападение произошло 19 марта. Жертвой стала 60-летняя пенсионерка. На нее напали примерно в 22.00 местного времени. По предварительным данным, злоумышленник нанес женщине ножевые ранения, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована, но врачам спасти ее не удалось, - говорится в сообщении пресс-службы.

Следующее нападение произошло в этот же день часом позже. Жертвой стала 30-летняя воспитательница детского сада. Неизвестный нанес девушке несколько ударов ножом и забрал 500 рублей. После этого он напал на 25-летнюю девушку, которая сейчас находится в реанимации.

Как установили сыщики уголовного розыска, жительница Первомайского района возвращалась домой поздно вечером. При входе в подъезд следом за ней зашел неизвестный мужчина, нанес ей несколько ударов ножом, похитил дамскую сумку и мгновенно скрылся, - говорится в сообщении.

По данным полиции, налетчик нападает в темное время суток, подстерегая одинокую жертву в укромном месте. Чаще всего это происходит на улице, но однажды он зашел за женщиной в подъезд и уже там накинулся на нее. В качестве орудия он использует, возможно, кухонный нож. Все нападения были совершены на женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Полицейские считают, что речь идет не о маньяке, а о жестоком серийном грабителе, которого надеются обезвредить в ближайшее время.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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