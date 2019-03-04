В аэропорту Владивостока самолет столкнулся с собакой

Кто виноват, выявит служебная проверка

АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) начало служебную проверку по факту столкновения воздушного судна с собакой на взлетно-посадочной полосе

3 марта в 6 ч 52 утра (время местное) пассажирский самолет авиакомпании Royal Flight, выполняющий рейс по маршруту Владивосток - Краби (Таиланд) столкнулся с выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собакой.

В настоящий момент по данному факту проводится служебная проверка специально назначенной комиссией, призванная установить причины происшествия. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

«Отметим, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию», - сообщила пресс-служба аэропорта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток