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В аэропорту Владивостока самолет столкнулся с собакой
Кто виноват, выявит служебная проверка
АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) начало служебную проверку по факту столкновения воздушного судна с собакой на взлетно-посадочной полосе
3 марта в 6 ч 52 утра (время местное) пассажирский самолет авиакомпании Royal Flight, выполняющий рейс по маршруту Владивосток - Краби (Таиланд) столкнулся с выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собакой.
В настоящий момент по данному факту проводится служебная проверка специально назначенной комиссией, призванная установить причины происшествия. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
«Отметим, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию», - сообщила пресс-служба аэропорта.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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