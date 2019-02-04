За экс-мэра Владивостока вступился эксперт Минюста РФ

По заключению Российского федерального центра судебной экспертизы дело Игоря Пушкарёва шито белыми нитками

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях.

«Продолжаю рассказывать об экспертизах. На этот раз в суде выступала заведующая отделом судебных экономических и судебных товароведческих экспертиз Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Организация серьёзная. И проведённое исследование однозначно заслуживает внимания суда и вас. Сюда (в центр судебной экспертизы) был отправлен адвокатский запрос по тем же вопросам, что и предыдущие: какова рыночная стоимость строительных материалов в нашем регионе в исследуемое время, соответствует ли цена продукции компании Востокцемент среднерыночным ценам по Владивостоку в указанный период; соответствует ли заключение экспертизы приморского РЦЦС требованиям экспертизы, подтверждены ли её выводы и являются ли они объективными и обоснованными.

Специалистом было проведено товароведческое исследование с целью установления основных ценообразующих факторов и проведён анализ региональной стоимости рынка строительных материалов. Были изучены документы, проведен анализ экономической ситуации исследуемого периода, анализ рынка строительных материалов России, ДВФО и Приморья, анализ местоположения и транспортной доступности, определение товарной принадлежности стройматериалов, их классификации, объемы поставок, условия транспортировки и хранения, нормативные документы, регламентирующие ценообразование в РФ.

Экспертиза Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ показала, что цены, по которым Востокцемент поставлял стройматериалы МУП «Дороги Владивостока», соответствуют среднерыночным, а в некоторых случаях даже ниже среднерыночных; а также сделан вывод, что выбор компании Востокцемент поставщиком строительных материалов, с учётом требующихся наименований, объёмов и ассортимента, необходимости бесперебойной поставки в течение длительного времени - экономически обоснован, наиболее оптимален и наиболее рентабелен. И даже !!! Внимание!!! если считать, что превышение, которое нам приписала экспертиза РЦЦС вместе с НДС, было на самом деле, по закону и оно допустимо, так как находится в пределах допустимой 30 % надбавки (143 млн - это 22%), а значит, оно не может рассматриваться как нарушение действующего законодательства РФ. НО. Тем не менее, мы не принимаем приписываемое нам завышение цены на строительные материалы, потому что уверены, что этого не было и докажем, что это фикция.

Далее, обращу ваше внимание на экспертизу РЦЦС, которая тоже была изучена экспертом Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Выводы исследования говорят о том, что экспертиза РЦЦС имеет противоречия, выполнена с многочисленными нарушениями действующего процессуального законодательства РФ. Подписка эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний не соотносима с указанным документом о назначении судебной экспертизы датой начала судебного производства судебной экспертизы и выполнена с нарушением требований, установленных Федеральным законом «О государственной судебно - экспертной деятельности в РФ». Подписи экспертов не удостоверены печатью организации. Задача по определению каждого товара, его классификации не решена, идентификация произведена недостоверно, и специалист Минюста в суде закономерно задается вопросом, а на чём основывались эксперты РЦЦС, как они могут определить стоимость товара, если они не знают, о чём идет речь. Ведь исследовательская часть в заключении экспертов РЦЦС отсутствует полностью. А значит, экспертиза РЦЦС неполна и необъективна. Более того, ими произведена подмена понятия «стоимость» (рыночная(розничная) стоимости) стройматериалов, определение которой даёт Федеральный закон. Также частично экспертиза проведена на основании отменённых нормативных документов, что в совокупности привело к недостоверным результатам. Экспертиза РЦЦС основана на положениях, которые не дают возможность проверить обоснованность и достоверность выводов на базе общепринятых научных и практических данных, что (опять же) нарушает требования Федерального закона. Фактически вопросы, поставленные при назначении экспертизы, не решены, и поэтому выводы экспертов РЦЦС не могут рассматриваться как правильные и достоверные.

Сложно передать словами поведение и эмоции гособвинителя, слушая таких профессионалов, которые досконально знают предмет своего исследования и на вопросы с подковыркой всегда находят квалифицированные ответы. Так было и в этот раз.»