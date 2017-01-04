Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
Администрация города Владивостока отменила разрешение на строительство объекта розничной торговли на ул. Бестужева, 40, которое было выдано в августе текущего года компании ООО «Версат», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Разрешение на строительство было выдано на основании договора аренды на земельный участок, подписанного ООО «Версат» с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в 2013 году в целях строительства.
Основанием для отмены разрешения на строительства стал в том числе тот факт, что в 2014 году в районе ул. Бестужева, 36-38 был зарегистрирован и внесен в реестр муниципальной собственности сквер площадью 827 кв. м.
Напомним, что в начале декабря 2016 года компания «Версат», которую связывают с депутатом Думы Владивостока Дмитрием СУЛЕЕВЫМ, приступила к реализации вынашиваемого более 10 лет плана – строительству магазина в сквере на ул. Бестужева. Причем, сделано было это под покровом ночи – на участке спилили деревья, а территорию огородили забором. Местные жители и другие неравнодушные жители города выступили резко против. Подробности скандала в материале деловой газете «Золотой Рог» «Некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе мэра».
Новости тематики
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
- Во Владивостоке совершено нападение на защитника Орлиной сопки
- Оболочка ванты моста на остров Русский во Владивостоке деформирована в пределах нормы - эксперты
- Похититель металла с Русского моста не работал ни в "Граните", ни в "Мостовике"
- Во Владивостоке накажут ответственного за инцидент на Полетаева,6
- Судебные приставы Владивостока наложили арест на строительный кран
Новости раздела
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
- Американские дипломаты во Владивостоке ответили за убийство российского посла в Турции
- Студенты ДВФУ могли отравиться некачественной едой в кафе на территории кампуса
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- Во Владивостоке во время пожара спасены несколько десятков человек
- В центре Владивостока уничтожен парк
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"
- 2-летний водитель Toyota RAV4 в Приморье совершил наезд на свою мать и брата
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы не боимся местного бизнеса"
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает
- Андрей ГОЛОТИН, директор приморского филиала НП СРО "МОСП МСП – ОПОРА": Положительного влияния свободного порта на бизнес мы еще не почувствовали
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Путин поручил добавить газу в Приморье
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- Во Владивостоке попытались продать школу
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Хуже не стало
Кто вами правит?Отзовите неугодных депутатов.