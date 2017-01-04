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Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись

04 Января 2017, 15:40 | Владивосток

Администрация города Владивостока отменила разрешение на строительство объекта розничной торговли на ул. Бестужева, 40, которое было выдано в августе текущего года компании ООО «Версат», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Разрешение на строительство было выдано на основании договора аренды на земельный участок, подписанного ООО «Версат» с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в 2013 году в целях строительства.

Основанием для отмены разрешения на строительства стал в том числе тот факт, что в 2014 году в районе ул. Бестужева, 36-38 был зарегистрирован и внесен в реестр муниципальной собственности сквер площадью 827 кв. м.

Напомним, что в начале декабря 2016 года компания «Версат», которую связывают с депутатом Думы Владивостока Дмитрием СУЛЕЕВЫМ, приступила к реализации вынашиваемого более 10 лет плана – строительству магазина в сквере на ул. Бестужева. Причем, сделано было это под покровом ночи – на участке спилили деревья, а территорию огородили забором. Местные жители и другие неравнодушные жители города выступили резко против. Подробности скандала в материале деловой газете «Золотой Рог» «Некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе мэра».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: стройка  недвижимость  супермаркет  скандал 



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Комментарии

  • 12315:58, 04.01.2017#

    Кто вами правит?Отзовите неугодных депутатов.

  • Псевдоним16:07, 04.01.2017#

    А кто будет восстанавливать сквер?Сулеев или муниципалитет?

  • рр-р-р16:12, 04.01.2017#

    картинка с горкой жесть полная, за такое надо гражданства лишать.

  • babai16:35, 04.01.2017#

    И пи. . . ть безбожно, безжалостно и долго! Только за это этого говенного депутатика нужно гнать отовсюду! Привет детишкам от него!!!

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