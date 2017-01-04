Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись

Администрация города Владивостока отменила разрешение на строительство объекта розничной торговли на ул. Бестужева, 40, которое было выдано в августе текущего года компании ООО «Версат», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Разрешение на строительство было выдано на основании договора аренды на земельный участок, подписанного ООО «Версат» с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в 2013 году в целях строительства.

Основанием для отмены разрешения на строительства стал в том числе тот факт, что в 2014 году в районе ул. Бестужева, 36-38 был зарегистрирован и внесен в реестр муниципальной собственности сквер площадью 827 кв. м.

Напомним, что в начале декабря 2016 года компания «Версат», которую связывают с депутатом Думы Владивостока Дмитрием СУЛЕЕВЫМ, приступила к реализации вынашиваемого более 10 лет плана – строительству магазина в сквере на ул. Бестужева. Причем, сделано было это под покровом ночи – на участке спилили деревья, а территорию огородили забором. Местные жители и другие неравнодушные жители города выступили резко против. Подробности скандала в материале деловой газете «Золотой Рог» «Некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе мэра».