Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета
Пассажир авиарейса Москва-Владивосток устроил пьяный дебош на борту самолета, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА Новости. Его задержали сотрудники транспортной полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, 34-летний житель Московской области во время полета требовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.
По прибытии самолета в аэропорт Владивостока мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. В объяснении он заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Волк уточнила, что проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.По прибытии самолета в аэропорт Владивостока мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. В объяснении он заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Волк уточнила, что проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.
"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока в отношении пассажира рейса Москва-Владивосток составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 20.1 КоАП РФ", — сказала она.
Указанные статьи — появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство — предполагают наказание в виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток.
Новости тематики
- Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета
- Решение суда грозит похоронить возрождение муниципального транспорта во Владивостоке
- Морской вокзал оцеплен сотрудниками полиции
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- 2-летний водитель Toyota RAV4 в Приморье совершил наезд на свою мать и брата
- Во Владивостоке крышка канализационного люка подрезала навороченный Toyota Land Cruiser
- Во Владивостоке ликвидирована незаконная автостоянка
- ВНИМАНИЕ! На острове Русский началась массовая эвакуация автомобилей
- На борту самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, произошла трагедия
- Самолет, выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку
Новости раздела
- Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета
- Во Владивостоке несостоявшийся взяткодатель осужден на год колонии
- Директор владивостокской строительной компании признался в сокрытии налогов
- Адвокаты Игоря Пушкарёва рассказали о важных деталях уголовного дела
- Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в "Матросской тишине"
- Сегодня должно состояться последнее заседание по делу Игоря Пушкарева
- Дым лесных пожаров дошел до Владивостока
- В Приморье таможенник за взятку заплатит штраф в 5 раз больше
- Во Владивостоке полиция борется с несанкционированными стоянками
- Во Владивостоке чемпиона мира по панкратиону отправили за решетку на 9 лет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Крепость Владивосток пала
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- Китайцы могут обвалить доллар
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"