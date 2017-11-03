Пьяный пассажир рейса Москва — Владивосток устроил дебош на борту самолета

Пассажир авиарейса Москва-Владивосток устроил пьяный дебош на борту самолета, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА Новости. Его задержали сотрудники транспортной полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 34-летний житель Московской области во время полета требовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.

По прибытии самолета в аэропорт Владивостока мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. В объяснении он заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Волк уточнила, что проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.

По прибытии самолета в аэропорт Владивостока мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. В объяснении он заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Волк уточнила, что проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.